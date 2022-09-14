Дмитрий Муратов: В Володе Сунгоркине было настоящее то, что на сплаве, на порогах скрыть нельзя

Ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Фото: Евгения ГУСЕВА

-… Дима, вот такое у нас горе, вот такая беда, вот такая трагедия - не стало нашего главного редактора Владимира Сунгоркина.

- Я что могу сказать? У нас с Сунгоркиным не было ни одного совпадения по тому, как делать газету, для чего делать газету, строить идеологию газеты по отношению к начальству, которое есть в стране, и при этом мне абсолютно не то что не стыдно сказать - а он готов бы был бы это подтвердить - что мы были друзьями.

- Да, я это знаю.

- Сунгоркин обладал уникальной в современном мире чертой – оставаясь циником, сторожащим собственные интересы, он был принципиально верен дружбе. Никогда не кинул ни одного своего друга.

Мы уже делали «Новую газету», а он делал вот эту желтую такую, господи, как же это называлось?

- «Экспресс-газета».

– Да. Но когда приезжал папа нашего обозревателя Зои Ерошок, царствие ей небесное, царствие и Валентину Поликарповичу небесное – не было случая, чтобы на маленькой кухне не сидел Сунгоркин.

Как обычно, ворча, но не было случая, чтобы Сунгоркин не приехал и не подчеркнул своего товарищества.

Однажды мой друг, не буду называть его фамилию, спас Сунгоркина, когда он упал с плота и тонул, его тянуло в какой-то там омут, водоворот на порогах. Потом, после какой-то заметки, мой друг сказал Сунгоркину – зря я тебя спас, Вов.

- Ой, Господи!

- Тот сказал – ну, время покажет.

А спустя лет 10-15 мой друг сказал – нет, он, конечно, не ангел, но спас я его не зря.

- Может, все-таки назовешь фамилию? Я почти догадался, кто это…

– Это Юрий Рост. Ну вот, казалось бы, где Юрий Михайлович Рост и где Владимир Николаевич Сунгоркин? Какие разные абсолютно полюса этой жизни! Но Рост всегда уважал очень настоящее, то, что на порогах, на берегу, во время сплава скрыть в человеке нельзя.

И вот это настоящее в Сунгоркине было.

Я даже предполагаю, с огромным удивлением, что, может быть, он действительно ценил и любил то, что делал. Почему-то я думаю, что да, наверное, так оно и было – он любил и ценил то, что он делал.

Мне очень горько из-за того, что не стало Володи Сунгоркина и просто я даже не знаю, что сказать, потому что Сунгоркин был персонажем для меня абсолютно из другого круга, но никогда я не был так уверен в человеке, как был уверен в Сунгоркине.

Я помню, однажды ваш обозреватель написал пакостливую заметку про нашего коллегу, и Рост назвал его нелицеприятными словами. А в это время я просил купить квартиру своему сотруднику, и у Володи попросил в долг деньги – 10 тысяч долларов. Это было лет 15-17 назад.

- Я тоже у него брал.

- И Володя передал эти деньги, сказав – а если бы ты позвонил на пять минут позже, то я бы не мог тебе дать деньги, поскольку ты обозвал моего сотрудника. Я говорю – ты и сейчас можешь не давать. Он говорит – ну, как я сейчас могу не давать? Не могу я сейчас не давать, ворчал с мнимой обидой Сунгоркин.

В общем, категория под названием «Верность», несмотря на разницу взглядов - это уникальное качество Сунгоркина Владимира Николаевича. И я обязательно положу ему очень-очень много цветов.

- Спасибо.

- Но на его газету подписываться не буду. Вот так.

- Можно только одну поправочку? Он интересы не только свои защищал и блюл, но и нашей газеты, иначе бы мы не выжили…