Полицейское государство: почему США с большим отрывом лидируют по числу заключенных на душу населения

В США система наказаний очень жесткая, поэтому эта страна лидирует не только по общему числу осуждённых к реальному лишению свободы, но и по пожизненным приговорам. Фото: Shutterstock

«Вор должен сидеть в тюрьме», - говорил незабвенный Глеб Жеглов, имея в виду что неважно каким способом, но человека, преступившего закон, обязательно нужно упечь за решетку. В том числе чтобы другим неповадно было. Однако есть сегодня в мире и другая теория. Она гласит, что наказание в виде лишения свободы нужно применять только в крайнем случае. И если США следует всегда «жегловской» логике, то Европа, в особенности скандинавские страны, придерживаются либеральной доктрины.

Об особенностях национальной тюремной политики «КП» рассказал доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева Данил Сергеев.

- В США система наказаний очень жесткая, поэтому эта страна лидирует не только по общему числу осуждённых к реальному лишению свободы, но и по пожизненным приговорам. Только пожизненников в США 160 тысяч, из которых у 40 тысяч нет возможности получить условно-досрочное освобождение. Для примера, в России пожизненно осужденных около 2 тысяч.

Резкий рост заключенных в США начался в 1970-х годах, когда там активно взялись бороться с наркотиками. В результате властям пришлось даже разрешить частные тюрьмы, где пенитенциарные компании зарабатывают на труде осуждённых.

Особенность американской юстиции в том, что судьи назначают очень большие сроки подсудимым. Если смотреть объективно, то принципы назначения наказания в России стране более гуманные, чем в США.

Россия по абсолютному числу людей в местах лишения свободы находится на пятом месте в мире, а по относительным показателям на сто тысяч человек – в третьем десятке. И это довольно хорошие цифры. Для того, чтобы достичь их, мы проделали большую работу, ведь нынешние показатели - это абсолютный минимум в современной истории нашей страны. Еще в начале 2000-х годов тюремное «население» превышало миллион человек, а сейчас «сидельцев» около 400 тысяч, причем это данные с учетом обитателей следственных изоляторов, в которых насчитывается около 115 тысяч человек.

Внимания заслуживает мягкий подход Европы. Там, чтобы попасть в тюрьму, необходимо «хорошенько постараться». При минимальной числе заключенных в Швеции и Норвегии лучше всего поставлена работа по их реабилитации после отбытия наказания. Процент рецидивистов среди преступников в Норвегии составляет 20%, а в России 35-40%.

Правда в последнее время европейские коллеги отмечают, что волны миграционного кризиса негативно отразились на криминогенной ситуации в регионе, поэтому, видимо, странам Евросоюза придется что-то менять, чтобы суметь противостоять преступности со стороны нелегальных мигрантов.

Страны по числу заключенных

Страна – общее число заключенных– число заключенных на 100 тысяч жителей

1. США - 2,1 млн - 639

2. Китай - 1,7 млн - 121

3. Бразилия - 760 тыс - 357

4. Индия - 479 тыс - 35

5. Россия - 469 тыс - 325

6. Таиланд - 312 тыс - 449

7. Турция - 281 тыс - 335

8. Индонезия - 256 тыс - 93

9. Мексика - 215 тыс - 166

10. Филиппины - 215 тыс - 200

11. Иран - 189 тыс - 228

12. ЮАР - 148 тыс - 248

13. Вьетнам - 124 тыс - 128

14. Эфиопия - 110 тыс - 99

15. Египет - 106 тыс - 116

16. Аргентина - 103 тыс - 230

17. Колумбия - 98 тыс - 194

18. Перу - 96 тыс - 290

19. Мьянма - 92 тыс - 121

20. Марокко - 86 тыс - 238

По данным World Prison Brief