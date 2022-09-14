Бизнес-омбудсмен Борис Титов: «В лице Владимира Сунгоркина предприниматели лишились надежного союзника»

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владимир Сунгоркин был не только выдающимся журналистом, но и успешным бизнесменом. Именно он превратил советскую газету в успешное коммерческое предприятие. Много лет работающее в прибыль без каких-либо дотаций из бюджета. «Комсомольская правда» в своих публикациях всегда старалась поддерживать предпринимателей.

- Мы не были близкими друзьями, но я всегда чувствовал его интерес к тем принципам, на которых стоял и стою. «Комсомолка» Сунгоркина всегда была готова подхватить любую идею, любую кампанию, направленную на то, чтобы предпринимателям в России жилось легче и свободнее. Результат неизменно получался ярким и доходчивым. Страна лишилась замечательного журналиста, а предприниматели – надежного союзника. Вечная память, - выразил соболезнования коллективу «Комсомолки» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Напомним, главный редактор газеты «Комсомольской правды» ушел из жизни в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября. Как писал сайт KP.RU, все произошло в то время, когда он поехал в очередную экспедицию в Приморском крае для того, чтобы собирать материалы по книги о Владимире Арсеньеве, который был великим первопроходцем Дальнего Востока. Сообщалось, что причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт.

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