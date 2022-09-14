Сунгоркин спас меня после «абажуров»

Умер Владимир Сунгоркин, главный редактор "Комсомольской правды"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир Николаевич был нам как отец. Он не правил заметки, даже несмотря на разницу политических позиций: я, ведь, скорее, коммунист, а он был либерал - но большой, настоящий либерал, который давал высказаться всем. А если что-то совсем не «проходило» в газете, он говорил: «Ульяна, политика это искусство возможного», - и становилось не так обидно.
В 2013 году, когда я высказалась против нацистов, резавших евреев на абажуры, а пятая колонна перевернула это как поддержку фашизма, только Сунгоркин меня защитил. Он ходил на телешоу, когда я пряталась и была не в себе от несправедливости. И вероятно, он меня отстоял, потому что те, кто участвовал в травле, требовали уволить меня и сделать крайней.
Так вот, лет пять ко мне после этого приходили люди и говорили: «Надо же! Он тебя не сдал».
Не выкинул создавшую проблемы сотрудницу.
Всем это было очень удивительно.
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