Сунгоркин спас меня после «абажуров»

Умер Владимир Сунгоркин, главный редактор "Комсомольской правды" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Николаевич был нам как отец. Он не правил заметки, даже несмотря на разницу политических позиций: я, ведь, скорее, коммунист, а он был либерал - но большой, настоящий либерал, который давал высказаться всем. А если что-то совсем не «проходило» в газете, он говорил: «Ульяна, политика это искусство возможного», - и становилось не так обидно.

В 2013 году, когда я высказалась против нацистов, резавших евреев на абажуры, а пятая колонна перевернула это как поддержку фашизма, только Сунгоркин меня защитил. Он ходил на телешоу, когда я пряталась и была не в себе от несправедливости. И вероятно, он меня отстоял, потому что те, кто участвовал в травле, требовали уволить меня и сделать крайней.

Так вот, лет пять ко мне после этого приходили люди и говорили: «Надо же! Он тебя не сдал».

Не выкинул создавшую проблемы сотрудницу.

Всем это было очень удивительно.

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