Антон Алиханов: Владимир Сунгоркин был знаковой фигурой в медийном пространстве

Ушел из жизни главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Антон Андреевич, мне однажды Володя Сунгоркин показывал фотографии, где вы с ним на каком-то мероприятии.

- Да, он приезжал в Калининград, мы вместе сидели. Это было мероприятие в Янтарь-холле.

- Он очень тепло к вам относился.

- Да, конечно, удар большой для всех нас, а не только для вас, для вашего коллектива.

Мы Владимира Николаевича хорошо знали и дружили с ним и с «Комсомолкой». Я к нему тоже несколько раз приезжал в офис, мы общались, и он никогда не оставлял нас без подарков, всегда я уезжал с какими-то книгами, еще с чем-нибудь, такие профессиональные были всегда подарки. Мы очень огорчены, и для нас это тоже большая утрата, для нашего региона. Ну и я думаю для всей страны, потому что все-таки это был такой знаковый человек для всей медийной отрасли в нашей стране.

Это был хороший, добрый русский человек...

Наши соболезнования всему коллективу "Комсомольской правды", родным, близким.

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