Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 сентября 2022 года: Немцы бросали камни вслед Мельнику, Зеленский позировал на Харьковщине, россиянку не пустили на «Дакар» из-за Украины

Зеленский поет гимн Украины на церемонии поднятии государственного флага в городе Изюм. Фото: REUTERS

Границы ЛНР атакуют

Андрей Марочко, офицер народной милиции ЛНР, заявил, что ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения приблизилась к границам Луганской народной республики, при этом бойцы республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию. Марочко подтвердил, что «натиск противника очень существенный», и за последние два дня обстрелы территории республики нарастают в геометрической прогрессии. Такое вот у них головокружение от успехов

Зеленский добрался до Изюма

Шестой президент Украины опубликовал фото из города Изюма Харьковской области. На них Зеленский позирует в окружении украинских бойцов. На одном из снимков фигурирует и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Также вместе с Зеленским Изюм посетили замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Странно, что не видно белого коня.

Из Харьковской области прошла массовая эвакуация в Россию

Виталий Ганчев, глава администрации Харьковской области сообщил, что тысячи людей были эвакуированы из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска в приграничные российские области. А детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, оставили на черноморском курорте на вторую смену в целях безопасности. Было сообщено, что не менее 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России. Вопрос о том, почему они не захотели увидеть визит Зеленского на эти территории, можно считать риторическим.

Украинские агенты добрались до Владивостока

Во Владивостоке российские спецслужбы задержали гражданина, активно собиравшего информацию для украинской военной разведки. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вот что сообщили в Центре общественных связей ФСБ: «Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении госизмены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины». Этот господин собирал и передавал в Киев сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края. Как говорил персонаж советской сатирической классики - «у нас длинные руки».

«Кракен» снова получил удар

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России, рассказал, что российские военнослужащие нанесли удары по боевикам «Кракена» и объектам ВСУ. В частности, российские военные ударили по пунктам дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, а также 56-й и 61-й мотопехотным бригадам украинской армии в ДНР, в Запорожской и Николаевской областях.

Украине смогут отсрочить долги?

Джанет Йеллен, глава американского минфина, заявила, что страны-кредиторы незалежной согласились дать Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года. Данная мера призвана позволить Киеву увеличить расходы на экономику, социалку и медицину в условиях боевых действий. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета в 2023-м Киев собирается покрыть за счет международной финансовой помощи и выпуска облигаций — как говорил украинский премьер Шмыгаль. Его кабинет днем ранее одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Проект госбюджета предусматривает доходы около 34,6 млрд долларов и расходы около 69,9 млрд долларов. Правильно, пусть борцов за свободу кормят те, кто придумал эту «свободу»

Немцы шлют Киеву зенитки

Берлин предоставил Киеву еще четыре зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard — таким образом их общее количество до 24 единиц. Еще шесть Gepard готовятся к отправке на Украину. К ним поставлены 53 тысячи снарядов. Ранее Германия предоставила Украине три 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MARS, десяток 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тысяч снарядов к ним. И это не считая 23,8 тыс. противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3 с более чем тремя тысячами ракет, около 15 тысячи противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных ЗРК. И после этого канцлер Шольц звонит Путину и что-то требует от Москвы?

Мотогонщицу не заставили отречься от родины

Анастасия Нифонтова, российская мотогонщица, не примет участия в Ралли Дакар. Причина - ее отказ подписывать декларацию о поддержке Украины. Нифонтова заявила: «Я не буду выступать на Дакаре, потому что это чемпионат мира, для которого нужно подписать декларацию, о том, что я не поддерживаю спецоперацию, что я не за Россию, а поддерживаю Украину. Я это подписать не могу. Я с этим не согласна. Я не могу не поддерживать свою страну». Нифонтова - входила в тройку сильнейших гонщиц страны в пяти видах мотогонок: мотокросс, эндуро, кросс-кантри ралли, супермото, шоссейно-кольцевые гонки. 45-й в истории «Дакар» пройдет с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии. Ралли стартует в Морском лагере в Рабиге и завершится в Даммаме. Ну что, пусть гонят порожняк.

Мельника запустили в немецкие жернова

Читатели Die Welt раскритиковали уходящего с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника. Тот пообещал, что его преемник «победит немцев» в вопросе вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

«Вероятно, от Мельника так быстро избавиться не выйдет... — расстроился Bijan K. - Немцы явно получают удовольствие от оскорблений и страданий».

«Пока Мельник не сделал ничего, кроме оскорблений и требований к Германии и ее гражданам», — констатирует Maike D.

«Нет, господин Мельник, мы не будем вспоминать вас с теплотой! Мы рады, что вас уволили. Вы грубый антидипломат, который оскорбил страну и людей, которые так много дают вам и Украине», — пишет H. W. Ну извините, других дипломатов у Киева для вас нет. Или есть, но еще хуже.