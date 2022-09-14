Вера Брежнева продолжает зарабатывать в России

Вера Брежнева живет в Италии: там же по заказу в одном из цехов крупного предприятия делают ее декоративную косметику. Фото: социальные сети

Украинская артистка Вера Брежнева долго и много зарабатывала в России. Когда началась СВО, Брежнева улетела в Италию. Больше 10 лет певица получала в России огромные деньги за рекламные контракты от крупнейших фирм, за выступления на частных мероприятиях. С гастрольными турами она не ездила, потому как сольным творчеством стадионы не собирала – брала красотой и раскрученным на «ВИА Гре» имени. В Подмосковье Вера Брежнева несколько лет назад купила особняк в элитном поселке, также успела вложить гонорары в недвижимость в Италии.

Брежнева с мужем Константином Меладзе сейчас живут в Италии у озера Гарда. Фото: социальные сети

Сейчас Брежнева с мужем, композитором Константином Меладзе, детьми и мамой живет на вилле неподалеку от озера Гарда. Певица в своих социальных сетях размещала ложную информацию об СВО и клялась, что больше зарабатывать в нашей стране не будет. Брежневу никто теперь и не зовет петь ни к нам, ни на зарубежных курортах. Однако Вера Киперман (фамилия певицы по паспорту осталась от прежнего мужа) продолжает получать доходы от россиян – скорее всего, ни сразу на свои счета… Певица Брежнева пару лет назад стала торговать декоративной косметикой под брендом Vera Beauty: очень дорогой и ничем не примечательной. Сейчас продукцию Брежневой можно купить, к примеру, в магазине косметики «Золотое яблоко»: так на сайте магазина палетка теней для век Vera Beauty стоит 4300 рублей; блеск для губ 1800 рублей; карандаш для глаз 1500 рублей. Есть продукция Веры Брежневой и в двух наших самых крупных маркетплейсах – там все дешевле в два раза, так как отдают со скидками. Вот отзывы покупателей за сентябрь: «купила тени, оказалось срок годности скоро закончится»; «стоит как известный бренд, а качество как у дешевой косметики»; «цвет помады классный, но смазывается после первого перекуса»… Страна производства косметики Брежневой обозначена – Италия, видимо сейчас распродают завезенные еще в прошлом году партии – так как спрос низкий, вот запасы остались. Учитывая, что Брежнева сидит без работы и тратит сбережения, то любая копеечка важна – а она «капает».