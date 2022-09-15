Богатым иностранцам предлагают купить вид на жительство в России: кто выложит миллионы за право жить в нашей стране

Для богатых иностранцев разработан новый законопроект, позволяющий приобрести российский вид на жительство. Фото: Shutterstock

КАК ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКИЙ ВНЖ

Минэкономразвития придумало, как заинтересовать иностранцев, которые по каким-то причинам вдруг захотят постоянно жить в России или вести здесь бизнес, но по действующему законодательству не имеют для этого никаких оснований. Они не родились в РФ или РСФСР, не являются носителями русского языка, не являются ни беженцами, ни высоковалифицированными специалистами. Все, что у них есть — это деньги. Много денег. Вот для них и разработан новый законопроект, позволяющий приобрести российский вид на жительство. А там и паспорт не за горами.

В законопроекте, размещенном на портале проектов нормативных актов, указаны условия для приобретения ВНЖ. Нужно выполнить хотя бы один из этих пунктов.

- Инвестировать в течение максимум трех предшествующих лет как минимум 15 млн руб в социально значимые проекты субъектов РФ и в памятники истории и культуры народов Российской Федерации

- Пожертвовать в благотворительный фонд в размере не менее 5 млн. рублей.

- Зарегистрировать юрлицо на территории РФ, и выплачивать налогов и страховых взносов не менее 4 млн. руб ежегодно.

- Инвестировать в российское юрлицо, работающее на территории РФ, не менее 30 млн. руб.

- Приобрести «вновь созданные объекты недвижимого имущества любого назначения на территории Российской Федерации». В Москве - на общую сумму не менее 50 млн. руб (по кадастровой стоимости), в Крыму, Севастополе и на Дальнем Востоке - не менее 20 млн. руб, в других субъектах РФ - не менее 25 млн. руб. Владеть этим имуществом нужно год до подачи заявления и два года после.

КОМУ ЭТО НУЖНО

- Предлагаемая стоимость российского вида на жительства достаточно высока, - сказал KP.RU директор представительства компании Astons (международные инвестиции и релокация) в России Игорь Немцов. - Она сопоставима или даже выше стоимости ВНЖ в таких европейских странах как Греция, Испания, Португалия, однако дает меньше возможностей передвижения и широты ведения бизнеса.

По мнению эксперта, ВНЖ на таких условиях может быть интересен очень немногим.

- Это прежде всего, те, кому нужно вести бизнес именно в России, представители стран, которые не относятся к недружественным, - говорит Немцов. - Возможно, это предприниматели из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Китая...

В КАКИХ СТРАНАХ РОССИЯНЕ МОГУТ КУПИТЬ ПМЖ

С введением санкций для россиян резко сузились возможности не только выезда за границу, но и приобретения гражданства либо ВНЖ других стран. Это давало возможность беспрепятственно ездить в ту страну, где получен документ, вести там бизнес, работать, а в некоторых случаях без визы посещать другие страны мира. Но и теперь есть страны, открытые для россиян.

Турция. Полноценное гражданство и паспорт этой страны можно получить, приобретя недвижимость или положив деньги на счет в банке. Минимальная стоимость недвижимости - $ 400 тыс, а минимальный размер депозита - $500 тыс. в течение 3 лет.

Кипр. Чтобы получить право на ПМЖ, нужно купить недвижимость, либо приобрести долю в кипрской компании или в тамошних частных инвестиционных фондах. Проживать на Кипре не обязательно, достаточно бывать там раз в два года, причем продолжительность пребывания не ограничивается. Минимальный размер инвестиций - 300 тыс. евро.

Черногория. Инвесторы должны сделать благотворительный взнос в специальные государственные фонды, а также купить недвижимость, одобренную правительством. Цена вопроса — от 450 тыс. евро. Паспорт Черногории обеспечивает безвизовый или упрощенный въезд в 123 страны, включая шенгенскую зону, Израиль, Турцию и ОАЭ.

Сербия. Для получения ВНЖ необходимо приобрести недвижимость либо вести бизнес с суммарными отчислениями в пользу государства от 5 тыс. евро в год. Нижняя планка стоимости жилья не оговаривается, но оно должно быть пригодным для проживания. Чиновник может прийти и проверить.

Гренада. Гражданство можно получить, купив недвижимость или сделав благотворительный взнос в Национальный фонд преобразования Гренады. Минимальная сумма — $150 тыс на одного человека или $200 тыс на семью до 4 человек. Открывает безвизовый доступ в 144 страны, в том числе Шенген, Китай, Великобритания.

Вануату. Путь к паспорту этой страны откроется через пожертвование на развитие экономики в один из госфондов. Минимальный взнос - $ 130 тыс. С этим паспортом можно посещать примерно сотню стран.