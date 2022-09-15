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Экономика15 сентября 2022 4:01

Богатым иностранцам предлагают купить вид на жительство в России: кто выложит миллионы за право жить в нашей стране

«Золотой паспорт» РФ можно будет получить за инвестиции или благотворительность
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Для богатых иностранцев разработан новый законопроект, позволяющий приобрести российский вид на жительство.

Для богатых иностранцев разработан новый законопроект, позволяющий приобрести российский вид на жительство.

Фото: Shutterstock

КАК ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКИЙ ВНЖ

Минэкономразвития придумало, как заинтересовать иностранцев, которые по каким-то причинам вдруг захотят постоянно жить в России или вести здесь бизнес, но по действующему законодательству не имеют для этого никаких оснований. Они не родились в РФ или РСФСР, не являются носителями русского языка, не являются ни беженцами, ни высоковалифицированными специалистами. Все, что у них есть — это деньги. Много денег. Вот для них и разработан новый законопроект, позволяющий приобрести российский вид на жительство. А там и паспорт не за горами.

В законопроекте, размещенном на портале проектов нормативных актов, указаны условия для приобретения ВНЖ. Нужно выполнить хотя бы один из этих пунктов.

- Инвестировать в течение максимум трех предшествующих лет как минимум 15 млн руб в социально значимые проекты субъектов РФ и в памятники истории и культуры народов Российской Федерации

- Пожертвовать в благотворительный фонд в размере не менее 5 млн. рублей.

- Зарегистрировать юрлицо на территории РФ, и выплачивать налогов и страховых взносов не менее 4 млн. руб ежегодно.

- Инвестировать в российское юрлицо, работающее на территории РФ, не менее 30 млн. руб.

- Приобрести «вновь созданные объекты недвижимого имущества любого назначения на территории Российской Федерации». В Москве - на общую сумму не менее 50 млн. руб (по кадастровой стоимости), в Крыму, Севастополе и на Дальнем Востоке - не менее 20 млн. руб, в других субъектах РФ - не менее 25 млн. руб. Владеть этим имуществом нужно год до подачи заявления и два года после.

КОМУ ЭТО НУЖНО

- Предлагаемая стоимость российского вида на жительства достаточно высока, - сказал KP.RU директор представительства компании Astons (международные инвестиции и релокация) в России Игорь Немцов. - Она сопоставима или даже выше стоимости ВНЖ в таких европейских странах как Греция, Испания, Португалия, однако дает меньше возможностей передвижения и широты ведения бизнеса.

По мнению эксперта, ВНЖ на таких условиях может быть интересен очень немногим.

- Это прежде всего, те, кому нужно вести бизнес именно в России, представители стран, которые не относятся к недружественным, - говорит Немцов. - Возможно, это предприниматели из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Китая...

В КАКИХ СТРАНАХ РОССИЯНЕ МОГУТ КУПИТЬ ПМЖ

С введением санкций для россиян резко сузились возможности не только выезда за границу, но и приобретения гражданства либо ВНЖ других стран. Это давало возможность беспрепятственно ездить в ту страну, где получен документ, вести там бизнес, работать, а в некоторых случаях без визы посещать другие страны мира. Но и теперь есть страны, открытые для россиян.

Турция. Полноценное гражданство и паспорт этой страны можно получить, приобретя недвижимость или положив деньги на счет в банке. Минимальная стоимость недвижимости - $ 400 тыс, а минимальный размер депозита - $500 тыс. в течение 3 лет.

Кипр. Чтобы получить право на ПМЖ, нужно купить недвижимость, либо приобрести долю в кипрской компании или в тамошних частных инвестиционных фондах. Проживать на Кипре не обязательно, достаточно бывать там раз в два года, причем продолжительность пребывания не ограничивается. Минимальный размер инвестиций - 300 тыс. евро.

Черногория. Инвесторы должны сделать благотворительный взнос в специальные государственные фонды, а также купить недвижимость, одобренную правительством. Цена вопроса — от 450 тыс. евро. Паспорт Черногории обеспечивает безвизовый или упрощенный въезд в 123 страны, включая шенгенскую зону, Израиль, Турцию и ОАЭ.

Сербия. Для получения ВНЖ необходимо приобрести недвижимость либо вести бизнес с суммарными отчислениями в пользу государства от 5 тыс. евро в год. Нижняя планка стоимости жилья не оговаривается, но оно должно быть пригодным для проживания. Чиновник может прийти и проверить.

Гренада. Гражданство можно получить, купив недвижимость или сделав благотворительный взнос в Национальный фонд преобразования Гренады. Минимальная сумма — $150 тыс на одного человека или $200 тыс на семью до 4 человек. Открывает безвизовый доступ в 144 страны, в том числе Шенген, Китай, Великобритания.

Вануату. Путь к паспорту этой страны откроется через пожертвование на развитие экономики в один из госфондов. Минимальный взнос - $ 130 тыс. С этим паспортом можно посещать примерно сотню стран.

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