СМС или звонок, которые перевернули жизнь. Расскажи свою историю и выиграй миллион рублей от билайна

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Каждый день мы звоним родным и близким по телефону, отправляем другу другу уйму СМС. Это кажется таким же обычным действием, как сходить в душ или почистить зубы. А ведь среди этих привычных звонков и СМС наверняка были очень важные сообщения, которые в какой-то момент изменили всю вашу жизнь или повлияли на исход какого-то события, а может быть, просто тронули до глубины души и остались надолго в памяти. Именно такие истории помогут вам выиграть миллион рублей.

Душевный конкурс «Твоя история с билайном» объявлен к 30-летию компании. Рассказы на сайте оператора принимаются с 15 сентября по 6 октября. Для участия нужно заполнить специальную анкету на сайте.

На первом этапе жюри выберет 150 человек, истории которых опубликуют на сайте конкурса. Затем с помощью народного голосования, которое стартует 10 октября и продлится неделю, будут выбраны 30 рассказов. Они пройдут в полуфинал. С этими историями поработают специальные режиссерские группы, которые помогут авторам доработать свои рассказы для публичной презентации перед жюри.

В суперфинал конкурса попадут 5 историй. За каждую из них участники получат в качестве приза 30 лет связи от билайна без абонентской платы. А автор самого захватывающего рассказа выиграет миллион рублей. Счастливчика выберет жюри. Суперфинал пройдет 8 декабря.