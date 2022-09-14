Герой спецоперации «Z» сержант Александров сорвал наступление украинских националистов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Тактика и дипломатика без светильника истории – ничто», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще Суворов писал: «Нужнее неприятное известие для преодолевания, нежели приятное – для утешения».

ОТБИЛ АТАКУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Лейтенант Дмитрий ГОРОХОВ

Лейтенант Дмитрий ГОРОХОВ Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции подразделение лейтенанта Дмитрия Горохова выполняло задачи по уничтожению огневых средств и живой силы противника, обеспечивая продвижение наших подразделений. Националисты сосредоточенным огнем нанесли массированный удар с применением РСЗО и дальнобойной артиллерии. Стараясь сохранить жизни и здоровье подчиненных военнослужащих, а также исправность вооружения и военной техники, Дмитрий Горохов начал вывод подразделения из-под удара, перебазировав его в безопасный район. В ходе движения, колонна, в составе которой следовал Дмитрий Горохов, подверглась атаке националистов. Лейтенант Дмитрий Горохов, руководя подчиненным личным составом, выдвинулся на подавление огневого воздействия противника. Обнаружив позиции, откуда националисты вели огонь, точным выстрелом из огнемета РПО-А и огнем из стрелкового оружия подавил наиболее опасные огневые точки противника. В результате чего был уничтожен минометный расчет националистов, а также бронированный автомобиль с крупнокалиберным пулеметом. Обстрел прекратился, колонна продолжила движение, выйдя в назначенное время в район перегруппировки. Грамотные и профессиональные Дмитрия Горохова позволили в установленные сроки выполнить боевую задачу, не допустить потерь среди личного состава, а также сохранить вооружение и военную технику».

НЕ ДОПУСТИЛ ПОТЕРЬ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

Старший прапорщик Артем КУЗЬМИН

Старший прапорщик Артем КУЗЬМИН Фото: Минобороны РФ

«Подразделение, в составе которого действовал старший прапорщик Артем Кузьмин выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли атаку на расположения российских подразделений. Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором группы под командованием старшего прапорщика Артема Кузьмина. Прицельным огнем Артем уничтожал наступающих националистов. Удерживая оборону, старший прапорщик Кузьмин уничтожил гранатометчика, а также значительное количество боевиков. Использовав временное прекращение огня, старший прапорщик Кузьмин произвел смену позиций и вывел личный состав в безопасный район. Потерь среди личного состава подразделения допущено не было».

УНИЧТОЖИЛ УДАРНУЮ ГРУППУ ВРАГА

Лейтенант Сергей РЫДВАНСКИЙ

Лейтенант Сергей РЫДВАНСКИЙ Фото: Минобороны РФ

«Командир взвода гаубичной артиллерийской батареи лейтенант Сергей Рыдванский с первых дней специальной военной операции выполнял задачи по подавлению артиллерии и минометов противника, уничтожал пехоту и танки украинских боевиков на подступах к переднему краю, осуществлял подавление огневых средств и уничтожение инженерных сооружений на пути продвижения российских войск. Националисты в своем стремлении прорвать боевые порядки российских войск сконцентрировали силы на одном из направлений, начали подтягивать резервы и перебрасывать бронетехнику, готовясь к нанесению контрудара. Получив целеуказания от старшего начальника, Сергей Рыдванский своевременно и точно произвел корректировку и наведение орудий для поражения, обнаруженного противника и открыл артиллерийский огонь. Благодаря грамотному руководству лейтенанта Рыдванского, умелым и слаженным действиям его подчиненных, расчеты орудий уничтожили автомобильную и бронированную технику, минометы, а также два десятков националистов, сорвав их планы. Подавляя боевые порядки противника, взвод лейтенанта Сергея Рыдванского был обнаружен националистами. Учитывая угрозу поражения реактивными системами залпового огня и дальнобойной артиллерией, с целью не допустить потерь среди личного состава, а также сохранить вооружение и военную технику, Сергей Рыдванский вывел подразделение из-под удара и перебазировал в безопасный район».

НАНЕС УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР ПРОТИВНИКУ

Сержант Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Сержант Сергей АЛЕКСАНДРОВ Фото: Минобороны РФ

«Сержант Сергей Александров выполнял боевые задачу с начала специальной военной операции. В составе роты он удерживал позиции от прорыва противником. Подразделение Сергея нанесло значительные потери националистам в живой силе и технике. Расчет сержанта Александрова, ведя прицельный огонь из минометного орудия, поразил пункт дислокации противника, готовящегося к наступлению. Вследствие чего, наступление противника было сорвано. Воспользовавшись временным прекращением огня, сержант Сергей Александров оперативно произвел смену позиций расчета и вывел личный состав и военную технику в безопасный район на заранее подготовленные позиции, где продолжил выполнение боевой задачи по нанесению огневого поражения противнику».