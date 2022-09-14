Максим Галкин ведет беззаботную жизнь за пределами России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Галкин ведет беззаботную жизнь за пределами России. Меж тем его пожилая жена Алла Пугачева взвалила на свои плечи все заботы по замку в деревне Грязь и воспитанию младших детей Гарри и Лизы.

Максим Галкин находится с гастролями в Новой Зеландии. Пятый супруг Алы Пугачевой не забывает и совмещать выступления с развлечениями. Шоумен показал, как ушел в отрыв на горнолыжном курорте.

Артист лихо скатился со склона на лыжах. "Я на вершине горы, подо мной южный остров Новой Зеландии. Буду спускаться. Фантастический вид, должен с вами поделиться. Спускаюсь вниз, в сторону озера и Квинстауна", - рассказал он.

Стоит отметить, что это не первый визит Галкина в Новую Зеландию. Ранее он уже выступал в этой стране. Юморист поделился, что каждый приезд в эту страну для него незабываемый. Также он поблагодарил местных жителей за теплый прием и радушие. "Красота невероятная. Вид из моего окна на озеро Вакатипу, пики гор, знакомых по фильму «Властелин колец»", - делился шоумен.

В это время брошенная мужем Алла Борисовна находится с детьми в Москве. Максим, к слову, может пропустить день рождения детей Лизы и Гарри, так как Пугачева планирует отпраздновать девятилетие наследников в загородном доме в Подмосковье.

Стоит отметить, что гастрольный график Галкина расписан на год вперед. Следующие концерты пройдут в Европе, США и Канаде.