Москвичей приглашают на арктическую прогулку

На Северном речном вокзале стартует марафон «Каникулы в Арктике»

Попасть в Арктику может не каждый, путь туда труден, далек и затратен. Поэтому Арктика решила стать ближе. Впервые в России мультимедийный интерактивный автобус-музей «Каникулы в Арктике» отправляется в свое первое путешествие.

Автобус – это 28 квадратных метров, где можно виртуально разгуляться по всем девяти арктическим регионам. Одновременно с прогулкой вы узнаете:

- кто встречается каждый год и с белыми медведями, и с пингвинами;

- зачем учёные берут анализы у млекопитающих, надевают спутниковые передатчики и считают разных животных с самолёта;

- где находится полюс холода;

- почему дома в Арктике красят яркими красками и многое другое.

Старт марафона состоится 16 сентября на Северном речном вокзале Москвы. Это место очень символично, так как исторически именно отсюда самолеты отправлялись в арктические экспедиции.

Автобус прокатится по Москве, Нижнему Новгороду, Казани, Перми, Екатеринбургу, Уфе и Туле. И даст возможность окунуться в арктическую атмосферу жителям этих городов. А еще участники марафона смогут раскрасить северный посёлок и расписать для себя экошопер на мастер-классе, который пройдёт в самом настоящем жилище коренных народов севера – чуме.

Автобус-музей «Каникулы в Арктике будет принимать посетителей на Северном речном вокзале с 16 по 18 сентября, причём абсолютно бесплатно, как и на других стоянках марафона. Далее он отправится по маршруту и в каждом городе будет находиться в течение 2-3 дней.

Не забудьте забрать на сайте www.каникулыварктике.рф бесплатный билет, ведь на экскурсию одновременно войти может только 15 человек.

Марафон «Каникулы в Арктике» реализуется Фондом «Чистые моря» в партнерстве с АНО «Центр «Арктические инициативы», порталом «Дети Арктики», Фондом «Эффект мамонта» и Бюро музейной сценографии «Метаформа». Информационный партнёр «Комсомольская правда».

В стартовом мероприятии на Северном речном вокзале примут участие:

Крикалёв Сергей Константинович – президент Фонда "Чистые моря", лётчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России

Токарев Валерий Иванович – летчик- испытатель, космонавт, Герой России, главный пилот экспедиции

Чекунков Алексей Олегович – Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Корчунов Николай Викторович – посол МИД России по особым поручениям, главный представитель России в Арктическом совете

Шумилова Елена Борисовна – сенатор Совета Федерации РФ

Радионова Светлана Геннадьевна – руководитель Росприроднадзора

Фетисов Вячеслав Александрович - посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, Председатель Центрального совета ВООП

Асаул Николай Анатольевич – генеральный директор ГУП «Мосгортранс»

Патрушев Андрей Николаевич – генеральный директор АНО "Центр «Арктические инициативы»

Романенков Рустам Леонидович – заместитель генерального директора АНО "Центр «Арктические инициативы»

Манукян Артем Андраникович, Вице-президент РГО, Исполнительный директор, секретарь Управляющего совета

Богословский Василий Викторович – генеральный директор Фонда "Чистые моря"

Кузьмина Екатерина Витальевна – президент фонда «Эффект мамонта»

Найденко Сергей Валериевич – директор ИПЭЭ РАН им. А.Н.Северцова, к.б.н