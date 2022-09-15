Ленинградская область обновляет города: В Шлиссельбурге вместо пустыря появился экстрим-парк, а в Коммунаре построили набережную

В Коммунаре вдоль реки Ижоры построили прогулочную зону со спортивной площадкой и местами для отдыха. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ленинградская область продолжает преображаться: сразу в двух городах региона сегодня открыли новые общественные пространства. В Коммунаре обновили набережную реки Ижоры, а в Шлиссельбурге – оборудовали современный экстрим-парк. Оба объекта построили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в Ленинградской области будут благоустроены 77 парков и набережных, аллей и бульваров, площадей и многофункциональных площадок. На более чем 40 объектах работы уже завершены.

Какими должны стать будущие общественные пространства в Ижоре и Шлиссельбурге, решили сами жители городов. К процессу проектирования привлекли студентов архитектурных вузов.

- В разработке дизайн-проектов поучаствовали специалисты Центра компетенций Ленинградской области и студенты архитектурных вузов. Во время хакатона «Hack Сity Spaces» они пообщались с жителями и учли пожелания всех возрастных групп горожан, - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков. - Такая работа - наглядный пример, как идея рождается, вписывается в реалии с учетом мнения горожан и претворяется в жизнь по национальному проекту «Жилье и городская среда.

Раньше здесь были пустырь и болото. А теперь – первый в Шлиссельбурге экстрим-парк. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Новая деревянная набережная в Коммунаре в ближайшее время наверняка станет любимым местом отдыха горожан. Прогулочная зона тянется вдоль реки Ижоры. Она оборудована смотровыми площадками, уличными качелями и шезлонгами. Здесь появилась спортивная площадка, а также «городская гостиная», которую обставили уличной мебелью для игры в шахматы. Комфортные пешеходные пространства оснастили скамейками, урнами и современным освещением.

В Шлиссельбурге новый экстрим-парк построили на месте заброшенного пустыря. Раньше здесь было болото. Перед строительством его рекультивировали и проложили дренажные трубы. На осушенной территории сделали пешеходные дорожки с асфальтовым и резиновым покрытием, установили светодиодные светильники. Для любителей экстремальных развлечений оборудовали первый в городе памп-трек и экстрим-парк для спортивных занятий. Своя площадка появилась и у малышей: игровые зоны с качелями, горками, деревянными беседками, скамейками. Окружавшую пустырь зелень постарались максимально сохранить, дополнив ее новыми деревьями и кустарниками. Ландшафтные дизайнеры высадили липы, клёны, туи и другие растения.

В 2023 году Шлиссельбург будет отмечать 700-летие со дня основания. Уже несколько лет город, известный своей интересной историей, активно развивается. В прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь обновили общественное пространство возле Благовещенского собора от Красного проспекта до набережной Невы. Прибрежная зона стала более комфортной для прогулок. Появились скамейки для тихого отдыха, оборудованы смотровая площадка, зона для проведения мероприятий, амфитеатр. Эта территория уже стала одним из любимых мест для горожан и туристов.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в ближайшие годы в городе продолжится реставрация исторических зданий и обустройство современных общественных пространств. Будет восстанавливаться стадион «Водник», построенный еще до революции, есть планы по реконструкции мостов.

- Задача, которую поставили жители - построить новый бассейн. Выделены деньги на следующий год на реновацию больничного городка. Мы хотим сделать здесь современные марины, восстановить мосты, набережные, сделать Шлиссельбург комфортным для жизни, и чтобы он был интересен туристам, - ранее рассказывал Александр Дрозденко.