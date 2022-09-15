Ошеломительное декольте Нюши и редкий выход Оксаны Федоровой: как прошла премия "Мама года 2022"

Певица Нюша произвела фурор на премии "Мама года 2022". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый год журнал "MODA topical" собирает самых красивых, успешных, а главное, семейных звёзд на одной площадке, чтобы вручить им заветную статуэтку "Мама года". Эта осень не стала исключением: 14 сентября в Смоленском пассаже наградили лучших мам среди актрис, певиц и бизнес-леди.

Оксана Федорова появилась на церемонии в безупречном виде: ярко-розовый пиджак и атласное платье на несколько тонов светлее. Для экс-"Мисс Вселенная" это был редкий выход в свет: Федорова - не любительница светских тусовок. Тем не менее, в свои 44 она по-прежнему королева красоты: моложавая внешность, ни грамма лишнего веса.

Оксана Федорова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одной из самых неожиданных звезд на премии стала певица Нюша, ошеломившая публику смелым декольте. В конце прошлого года она второй раз стала мамой - в семье, кроме малышки Симбы, появился сын Сафрон. Несколько месяцев после его рождения молодая мама жила в Дубае: мол, теплый климат ей нравится куда больше, чем промозглые московские будни. Судя по всему, этот отпуск окончен: Нюша рекордно похудела, вернувшись к былому весу, и с новыми силами принялась за работу.

Нюша. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна молодая мама - Ольга Серябкина, в ноябре прошлого года родившая первенца Луку, уже давно вышла из декретного отпуска и штампует хиты в сольном плавании. Ее наряд в этот вечер оказался куда скромнее: пиджак и золотая мини-юбка.

Ольга Серябкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, на церемонии блистали Наталья Подольская, Олеся Судзиловская, фаворитка Филиппа Киркорова Наталья Гордиенко, Зара, Юля Ковальчук, Саша Савельева, Ассоль с мужем-рэпером ST, Жасмин, Согдиана... И для каждой из знаменитых мам нашлась своя номинация.

Наталья Подольская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Гордиенко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лауреаты премии "Мама года 2022"

Мама-телеведущая: Ассоль

Очаровательная мама: Жасмин

Счастливая мама: Наталья Гордиенко

Нежная мама: Согдиана

Творческая мама: Олеся Судзиловская

Саша Савельева и Олеся Судзиловская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обаятельная мама: Саша Савельева

Фэшн-мама: Ирина Йовович

Секси-мама: Нюша

Талантливая мама: Юлия Ковальчук

Мама-автор: Беретта

Юлия Ковальчук. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медийная мама: Оксана Федорова

Мама года 2022: Ольга Серябкина

Поющая мама: Наталья Терехова

Рэпер ST и Ассоль. Фото: Михаил ФРОЛОВ