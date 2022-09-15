Ошеломительное декольте Нюши и редкий выход Оксаны Федоровой: как прошла премия "Мама года 2022"

Певица Нюша произвела фурор на премии "Мама года 2022".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Каждый год журнал "MODA topical" собирает самых красивых, успешных, а главное, семейных звёзд на одной площадке, чтобы вручить им заветную статуэтку "Мама года". Эта осень не стала исключением: 14 сентября в Смоленском пассаже наградили лучших мам среди актрис, певиц и бизнес-леди.
Оксана Федорова появилась на церемонии в безупречном виде: ярко-розовый пиджак и атласное платье на несколько тонов светлее. Для экс-"Мисс Вселенная" это был редкий выход в свет: Федорова - не любительница светских тусовок. Тем не менее, в свои 44 она по-прежнему королева красоты: моложавая внешность, ни грамма лишнего веса.
Оксана Федорова.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Одной из самых неожиданных звезд на премии стала певица Нюша, ошеломившая публику смелым декольте. В конце прошлого года она второй раз стала мамой - в семье, кроме малышки Симбы, появился сын Сафрон. Несколько месяцев после его рождения молодая мама жила в Дубае: мол, теплый климат ей нравится куда больше, чем промозглые московские будни. Судя по всему, этот отпуск окончен: Нюша рекордно похудела, вернувшись к былому весу, и с новыми силами принялась за работу.
Нюша.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Еще одна молодая мама - Ольга Серябкина, в ноябре прошлого года родившая первенца Луку, уже давно вышла из декретного отпуска и штампует хиты в сольном плавании. Ее наряд в этот вечер оказался куда скромнее: пиджак и золотая мини-юбка.
Ольга Серябкина.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кроме того, на церемонии блистали Наталья Подольская, Олеся Судзиловская, фаворитка Филиппа Киркорова Наталья Гордиенко, Зара, Юля Ковальчук, Саша Савельева, Ассоль с мужем-рэпером ST, Жасмин, Согдиана... И для каждой из знаменитых мам нашлась своя номинация.
Наталья Подольская.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Наталья Гордиенко.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Лауреаты премии "Мама года 2022"
Мама-телеведущая: Ассоль
Очаровательная мама: Жасмин
Счастливая мама: Наталья Гордиенко
Нежная мама: Согдиана
Творческая мама: Олеся Судзиловская
Саша Савельева и Олеся Судзиловская.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Обаятельная мама: Саша Савельева
Фэшн-мама: Ирина Йовович
Секси-мама: Нюша
Талантливая мама: Юлия Ковальчук
Мама-автор: Беретта
Юлия Ковальчук.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Медийная мама: Оксана Федорова
Мама года 2022: Ольга Серябкина
Поющая мама: Наталья Терехова
Рэпер ST и Ассоль.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жасмин.
Фото: Михаил ФРОЛОВ