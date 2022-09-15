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Звезды14 сентября 2022 21:55

Ошеломительное декольте Нюши и редкий выход Оксаны Федоровой: как прошла премия "Мама года 2022"

Певица Нюша показала результат рекордного похудения после вторых родов
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Певица Нюша произвела фурор на премии "Мама года 2022".

Певица Нюша произвела фурор на премии "Мама года 2022".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый год журнал "MODA topical" собирает самых красивых, успешных, а главное, семейных звёзд на одной площадке, чтобы вручить им заветную статуэтку "Мама года". Эта осень не стала исключением: 14 сентября в Смоленском пассаже наградили лучших мам среди актрис, певиц и бизнес-леди.

Оксана Федорова появилась на церемонии в безупречном виде: ярко-розовый пиджак и атласное платье на несколько тонов светлее. Для экс-"Мисс Вселенная" это был редкий выход в свет: Федорова - не любительница светских тусовок. Тем не менее, в свои 44 она по-прежнему королева красоты: моложавая внешность, ни грамма лишнего веса.

Оксана Федорова.

Оксана Федорова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одной из самых неожиданных звезд на премии стала певица Нюша, ошеломившая публику смелым декольте. В конце прошлого года она второй раз стала мамой - в семье, кроме малышки Симбы, появился сын Сафрон. Несколько месяцев после его рождения молодая мама жила в Дубае: мол, теплый климат ей нравится куда больше, чем промозглые московские будни. Судя по всему, этот отпуск окончен: Нюша рекордно похудела, вернувшись к былому весу, и с новыми силами принялась за работу.

Нюша.

Нюша.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна молодая мама - Ольга Серябкина, в ноябре прошлого года родившая первенца Луку, уже давно вышла из декретного отпуска и штампует хиты в сольном плавании. Ее наряд в этот вечер оказался куда скромнее: пиджак и золотая мини-юбка.

Ольга Серябкина.

Ольга Серябкина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, на церемонии блистали Наталья Подольская, Олеся Судзиловская, фаворитка Филиппа Киркорова Наталья Гордиенко, Зара, Юля Ковальчук, Саша Савельева, Ассоль с мужем-рэпером ST, Жасмин, Согдиана... И для каждой из знаменитых мам нашлась своя номинация.

Наталья Подольская.

Наталья Подольская.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Гордиенко.

Наталья Гордиенко.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лауреаты премии "Мама года 2022"

Мама-телеведущая: Ассоль

Очаровательная мама: Жасмин

Счастливая мама: Наталья Гордиенко

Нежная мама: Согдиана

Творческая мама: Олеся Судзиловская

Саша Савельева и Олеся Судзиловская.

Саша Савельева и Олеся Судзиловская.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обаятельная мама: Саша Савельева

Фэшн-мама: Ирина Йовович

Секси-мама: Нюша

Талантливая мама: Юлия Ковальчук

Мама-автор: Беретта

Юлия Ковальчук.

Юлия Ковальчук.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медийная мама: Оксана Федорова

Мама года 2022: Ольга Серябкина

Поющая мама: Наталья Терехова

Рэпер ST и Ассоль.

Рэпер ST и Ассоль.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жасмин.

Жасмин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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