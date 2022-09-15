Обручившийся с внучкой Ельцина футболист Федор Смолов признался, что регулярно ходит по стриптиз-барам

Федор Смолов встречается с Машей Юмашевой. Фото: соцсети.

Футболист Федор Смолов встречается с одной из самых завидных невест России – внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Не так давно пара перестала скрывать свои отношения, хотя старается их особо не афишировать. По слухам, 32-летний Смолов и 20-летняя Юмашева обручились. Тем не менее, даже сейчас футболист не отказывается от старых привычек. Так, Смолов признался, что продолжает регулярно посещать стриптиз-бары.

Форвард «Динамо» стал новым героем шоу Насти Ивлеевой «AgentShow 3.0». Телеведущая забросала спортсмена каверзными вопросами. И в том числе поинтересовалась, как давно Федор был в стрип-клубе.

– Не так давно, в июне, - ответил Смолов.

Спортсмен признался, что иногда ходит в стриптиз-бары вместе со своей девушкой.

«Против ли девушка? Она не против. Мы вместе там были. Иногда без нее хожу. Есть ли ревность? К кому? К той, что на шесте вертится? Нет. Она понимает, как я там время провожу», - сообщил Смолов.

Спортсмен уверяет, что ходит в стрип-клубы вместе с коллегами по команде исключительно потому, что «в будние дни все другие места закрыты». При этом Федор уверен, что он очень культурно проводит время, поэтому его девушка его не ревнует.

«Очень культурно. У нас игры, часто это выпадает на будний день, выходной на следующий день – ничего не работает. Туда можно пойти своей компанией, поставить музыку, почилить. Если вторая половина против – значит, не надо ходить. Лучше обсудить этот момент. Я там провожу время со своей компанией, с друзьями», - подчеркнул Смолов.

Федор уточнил, что он уважает стриптизерш, добросовестно делающих свою работу. При этом спортсмен говорит, что никогда не оставляет девушкам чаевых.

«Они не мои друзья. Я уважаю их – они делают свою работу. Респект, девчонки молодцы», – сказал форвард «Динамо».

Футболист дал интервью блогеру Насте Ивлеевой. Фото: кадр видео.

Слухи о том, что футболист Федор Смолов встречается с внучкой первого президента России Бориса Ельцина, впервые появились в 2019 году. На тот момент Марии Юмашевой было 17 лет. Спортсмен и юная наследница одной из самых известных семей России обменивались в соцсетях милыми комментариями, сердечками и смайликами. Поклонники футбола только гадали: что происходит? Пока Федор внезапно не опубликовал в Инстаграме фотографию, сделанную в новогоднюю ночь на карибском острове Сен-Бартс. 2020-й год они с Машей встретили вместе. На снимке влюбленные позируют в бассейне, при этом девушка нежно обнимает футболиста за талию.

Несмотря на очевидный факт, Федор не спешит рассказывать о своей любви. Никаких официальных комментариев об отношениях с внучкой Ельцина спортсмен не дает. Тем не менее, Маша часто публикует в соцсетях снимки Смолова.

Мария родилась в семье дочери Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко и журналиста Валентина Юмашева. Маша появилась на свет в Лондоне, жила в Австрии, окончила австрийскую школу Theresianum. Девушка в совершенстве говорит на английском, немецком и французском. Кроме того, Юмашева-младшая занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой.