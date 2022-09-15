Владимир Машков пригласил в Москву театра из Донбасса Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

По жанру это документальная драма по материалам книги «Война в Донбассе: народная летопись». Артисты рассказывают от своего лица истории очевидцев и участников событий на Донбассе – обычных мирных граждан, по судьбам которых катком прокатилась война.

В Москву артистов из Донецка пригласил художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

- Наши мечты воплощаются в жизнь, - сказал Машков перед началом спектакля. - Спектакль не сможет остановить пулю. Но может остановить стреляющего. Рассказ этот документальный от лица тех, кто попал под обстрелы и бомбёжки, у кого погибли близкие, мужья, дети. Это рассказ о том, как рядом с мирной жизнью вдруг появляется ненависть и фашизм… Это наша общая беда.

Сегодня очень важно поддержать театры Донбасса, которые оказались в сложнейших обстоятельствах. Много молодых ребят из донецкой труппы сейчас на фронте. Но даже там они продолжают дарить людям веру и надежду. Театр делает всё, чтобы сохранять русскую душу.

Художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова говорит, что для артистов спектакль «Я Zнаю праVду!» – это крик души.

- Всё жители Донбасса оказались в жуткой ситуации: смерть, кровь, страшное предательство со стороны киевского руководства, - сказала Наталья Волкова. - Мы хотим, чтобы не только в Донбассе, но и везде люди знали правду о том, что у нас происходит. Наш спектакль - это истории реальных людей, переживших и до сих пор переживающих ужасы войны. Мы сами очевидцы этих событий. Пока мы выступаем в Москве, у нас в Донецке остались семьи. Под обстрелами. Они ежедневно подвергаются смертельной опасности. Мы так живём уже 8 лет.

Спектакль предназначен для камерного зала. О таких вещах, как война, смерть, боль нужно говорить с близкого расстояния, глядя зрителям в глаза.

Сейчас в Донецке театр не работает – это просто опасно. Но старается сохранить труппу в нечеловеческих условиях.

В планах Театра Олега Табакова гастроли на освобожденные территории ЛДНР.