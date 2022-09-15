Леонардо Ди Каприо застали на свидании с супермоделью Джиджи Хадид

Ди Каприо встречается с супермоделью Джиджи Хадид. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пару недель назад стало известно о расставании Леонардо Ди Каприо с моделью Камилой Морроне. 47-летний голливудский Казанова бросил девушку накануне ее 25-летия. Времени после разрыва Лео даром не терял: западные таблоиды разузнали, что он пожил глаз на новую красотку – супермодель Джиджи Хадид.

Слухи о том, что они встречаются, кочевали с одного интернет-портала на другой. Но доказательств их нежным чувствам не было. И вот теперь фотографы запечатлели, как Лео и Джиджи воркуют друг с другом на вечеринке. Влюбленных сняли в одном из ночных клубов на Манхэттене. Кадры Лео и Джиджи появились на сайте Daily Mail.

На фото Ди Каприо и Хадид сидят очень близко друг к другу и мило общаются. По словам источников, у пары сейчас конфетно-букетный период. Лео и Джиджи стремятся узнать друг друга поближе. По словам инсайдеров, Ди Каприо достаточно старомоден в отношениях и предпочитает длительные ухаживания.

«Ди Каприо не из тех, кто постоянно находится в отношениях. Он не прыгает сразу из одного романа в другой. Они делают это медленно», - сообщил инсайдер изданию Page Six.

Джиджи Хадид - одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Фото: соцсети.

К слову, роман с Хадид опровергает теорию о том, что Лео входит в «Клуб 25 и младше». Все предыдущие избранницы актера действительно были моложе 25 лет. Артист расставался с ними прежде, чем они достигали этого возраста. Но Джиджи – совсем другой случай, ей уже 27. К тому же она первая молодая мама, с которой встречается Лео. У манекенщицы есть двухлетняя дочь Хай от бывшего участника группы «One Direction» Зейна Малика. С отцом своего ребенка Джиджи рассталась в 2019 году, еще до рождения малышки.

Кстати, практически все девушки Ди Каприо были блондинками. Его последняя пассия Камила Морроне стала первой брюнеткой в этом списке. А вот Джиджи идеально вписывается в стереотип любимых женщин актера.

Джиджи Хадид - одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Она является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, и кроме того, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Джиджи родилась в Лос-Анджелесе в семье миллионера, владельца строительной компании Мохамеда Хадида и голландской модели Иоланды Хадид. У нее есть младшая сестра Белла Хадид, тоже супермодель.