Билл Гейтс заявил, что человечество спасут волшебные семена

Ученое сообщество к «волшебным семенам» Гейтса относится скептически Фото: REUTERS

Основатель Microsoft, миллиардер и меценат Билл Гейтс еще 15 лет тому назад инвестировал немалые средства в разработку модифицированных сельскохозяйственных культур.

Он уверен, что выведенные в лабораторных условиях новые сорта пшеницы, кукурузы и риса смогут противостоять изменениям климата, которые, по мнению ученых, могут быть ощутимы уже в текущем десятилетии.

Самые грозные прогнозы говорят, что к 2030 году климат на нашей планете существенно изменится: он станет более жарким и засушливым, почти непригодным для выращивания злаков.

Гейтс утверждает, что волшебные семена всех спасут, поскольку модифицированные сорта кукурузы лучше переносят жару, а рисовые плантации дадут урожай гораздо быстрее, без обильной влаги.

Филантроп считает, что именно такие сорта обеспечат человечеству решение проблемы голода, которая, по его мнению, пока лишь усугубляется.

Не хватает лишь средств. Гейтс заявляет, что «инвестиций в эти разработки катастрофически не хватает».

Ученое сообщество к «волшебным семенам» Гейтса относится скептически. Оно выделяет две проблемы, с которыми людям придется столкнуться при выращивании модифицированных культур. Главная – недостаток времени: до 2030 года селекционеры вряд ли смогут вывести «волшебные» сорта. Также выращивание новых злаковых в промышленных объемах потребует использования громадного объема пестицидов, что подвергнет опасности и без того уже загрязненную людьми планету.