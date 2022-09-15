Точно предсказавший дату смерти Елизаветы II назвал день, в который умрет Карл III

Кое-кто предполагает, что королем Карл III пробудет до 2028 года Фото: REUTERS

Пользователь Twitter по имени Логан Смит еще в июле предсказал точную дату смерти британской королевы Елизаветы II. Он написал, что Ее Величество умрет 8 сентября 2022 года.

Затем он указал еще одну дату – 28 марта 2026 года. Смит уверен, что именно в этот день уйдет из жизни сын Елизаветы II, новый король Великобритании Карл III.

Как только этот пост стал вирусным, Смит закрыл свой аккаунт. Чем только подогрел интерес к своему пророчеству.

Интернет-пользователи разделились на два одинаковых лагеря: одни уверены, что новоявленному ясновидцу нельзя не доверять; другие скептически заявляют, что только Богу известно, сколько лет отмеряно британскому монарху.

Но есть немало и тех, кто пробует свои силы на ниве предсказаний. Люди оставляют собственные прогнозы в отношении 73-летнего Карла III. В среднем, они отводят ему не более 5-и лет на троне. Кое-кто предполагает, что королем Карл III пробудет до 2028 года, после чего он передаст корону своему старшему сыну и затем проживет еще, как минимум, пять лет.