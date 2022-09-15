Владимир Сунгоркин всей душой болел за «Комсомолку» и журналистов

Главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27445/4647713/ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Николаевич Сунгоркин... Личность, бесспорно, яркая, масштабная, в чем-то противоречивая. Слышала о нем разные мнения, но у меня к нему только чувство благодарности и уважение. Как и у большинства. Он человек высокого полета. Но как расправил крылья над нами, журналистами "Комсомолки", так мы под ними и летели, вместе с ним. Лично я чувствовала себя защищенной под его руководством. Он принимал меня на работу на должность собкорра по Ульяновской области в конце декабря уходящего 1999 года. Говорили, что я последний принятый в штат собкорр KP.RU. Потом движение собкорров отменили, появились региональные представительства. И я перевелась в Москву. И все 22 года работала только под руководством главреда Владимира Николаевича, он был бессменным. Пожалуй, незаменимый...

Как мне передавали, мог и эмоционально реагировать после обращений ходоков от звезд, чем-то обиженных на мои заметки. Если могла доказать свою правоту, соглашался - был отходчив и справедлив. Случались у меня и проколы. Журил, мол, надо бы уволить, но она активна... Были моменты, когда звонил мне, на эмоции, с удивлением. Например, когда, добиваясь интервью с Патриархом Алексием, прошла через алтарь за ним, чего женщинам запрещено, и что вызвало переполох священнослужителей. И еще когда удалось взять первое интервью у медсестры Брежнева... Давно это было, но похвалу Владимира Николаевича, оценку я помню, и сейчас о нем думаю... В Ульяновске до меня был старенький собкорр, сильно пьющий. ВН его не увольнял, держал на ставке, говорил, мол, не хочет, чтобы тот умер с голодухи. А меня принял, не увольняя того. И хвалил, и награждал, и терпел мои закидоны (я, например, увиливала от обязанности быть "свежей головой" на планерках, вот с таким бзиком. И меня оставили в этом плане в покое. Он принял меня такой, какая есть, со всеми тараканами, многое прощал, кто это знает - знает). В нем кипел темперамент и горячая натура. Он был не просто управленец, а активный участник процесса, во многое вникал, много читал, давал наколки журналистам почти ежедневно. Человечный. И в беде протягивал руку. Лично у меня так было. И лично мне он помог, когда у меня была своя трагедия. Мне не в чем на него обижаться, я только благодарю его. От того, что Владимира Николаевича больше нет, мне больно до слез... Он обязан был жить! Не думала, что этот день утраты будет в моей жизни, мне хотелось, чтобы ВН жил долго-долго!

В декабре прошлого года он награждал отмеченных сотрудников KP.RU, был бодр, доволен. Я не пришла на награждение, и он просто передал мне диплом, посмотрев на мое фото на экране... Еще тогда, смотря видео с награждения, почему-то у меня сжалось сердце... Могла ведь пожать ему руку, ну, подумала, может, еще как-нибудь... предчувствия прогнала прочь. Потому что разум давал сигнал: с ВН ничего не может случиться! С этим и жила. Для меня он живой, просто в командировке...