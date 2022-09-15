Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартовал в узбекском Самарканде в четверг, 15 сентября 2022 года.

Подробности переговоров лидеров Российской Федерации и Китая можно узнать в онлайн-трансляции на сайт KP.RU.

Как ранее писала "Комсомольская правда", власти Соединенных Штатов на фоне предстоящей встречи выразили опасения по поводу сближения РФ и КНР.

Аналогичного мнения придерживаются немецкие журналисты. По их оценке, встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина следует рассматривать как "четкий сигнал Западу" о поддержке Москвы со стороны Пекина. В Германии считает, что она в большей степени имеет символическое значение, которое западным странам, видимо, придется совсем не по душе.