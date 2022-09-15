Владимир Путин и Ибрахим Раиси. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартовал в узбекском Самарканде в четверг, 15 сентября 2022 года.

Подробности переговоров лидеров Российской Федерации и Ирана можно узнать в онлайн-трансляции на сайт KP.RU.

Напомним, Владимир Путин и Ибрахим Раиси уже проводили переговоры в июле 2022 года во время визита российского лидера в Тегеран. Тогда президент РФ обсуждал с коллегой, прежде всего, стратегическое партнерство, вопросы экономического характера и вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.

Отметим, что у Владимира Путина в рамках саммита ШОС запланированы встречи и с другими главами государств. Отдельно стоит выделить переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, о которой говорил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, центральной темой беседы станет зерновая сделка.

Кроме того, на Западе активно обсуждают переговоры российского лидера с председателем Китая Си Цзиньпином. По оценке аналитиком, они станут "четким сигналом" о поддержке Пекином Москвы.