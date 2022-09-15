За паспорт РФ — в тюрьму: украинцев будут судить за получение российских документов

Kару за приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора пока обещают вроде бы не всем Фото: REUTERS

Украина продолжает пробивать днище за днищем. Помните, как вице-премьер Незалежной Ирина Верещук грозилась судить тех государственных служащих и сотрудников муниципальных органов власти, которые получат российский паспорт? До 12 лет обещала и вплоть до конфискации имущества. А пропагандист Алексей "Люся" Арестович с гнусной улыбочкой обещал отдавать под суд всех, кто получит паспорт гражданина РФ.

Некоторые тогда могли подумать, что это, дескать, пустые угрозы, потому что Зеленский же через раз в своих видеообращениях обещает всех "освободить". Так вот, эти некоторые ошибались. Это если что хорошее обещают в Киеве, то вряд ли оно реализуется, а насчет репрессий и издевательств в столице Украины сидят "железные парни" (даже если они и не парни вовсе): сказали – сделают.

Уже не какие-то анонимные, но хорошо информированные украинские Телеграм-каналы, а самое что ни на есть официальное Министерство реинтеграции Украины сообщило, что "при участии офиса генпрокурора, СБУ, нардепов и общественности подготовлен законопроект, вводящий уголовную ответственность за получение российского паспорта". Завидная оперативность. Такую бы энергию, да в мирных целях.

Да, кару за "приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора" пока обещают вроде бы не всем, а лишь "государственным должностным лицам или представителями местного самоуправления". Но она, по мысли авторов законопроекта, должна наступать даже "при отсутствии признаков государственной измены".

Аналогичное наказание предусмотрено за "пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому", а также за "ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора".

Но даже в таком виде, вроде бы хоть немного, но ограничивающем произвол властей в отношении собственных граждан, в реальности все будет гораздо хуже для всех украинцев, а не только для перечисленных категорий. Потому что в сообщении Минреинтеграции далее говорится, что оправданием получения российского паспорта будет только тот вариант, если его обладатель стал гражданином России, чтобы с помощью этого документа через РФ и третьи страны вернуться на Украину. Но это ему еще потребуется доказать самому, что крайне затруднительно, потому что граждан Украины впускают в Россию и выпускают из нее куда угодно и по их собственным украинским паспортам. И даже при получении российского гражданства разрешают оставить себе и украинский паспорт. Так что высосать из этого пальца оправдания вряд ли получится.

А если нет оправданий, значит, будет срок.

Что? Какая Всеобщая декларация прав человека? Вы это о чем? Забыли, что Украина понад усе?

Ничего, вам напомнят. Верещук с Арестовичем, у которых найдется очень много сподвижников. Не стоит забывать, что бандеровские традиции жесточайшего террора в отношении мирного населения возведены на нынешней Украине в категорию абсолюта.