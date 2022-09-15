Минобороны демонстрирует кадры боевой работы групп огневого прикрытия

В случае внештатной ситуации жизнь членов экипажа боевых самолетов и вертолетов будет спасать уже группа огневого прикрытия, которая летит следом на вертолете Ми-8

В ходе проведения специальной военной операции самолеты и вертолетов армейской авиации выполняют боевые задания на предельно малой высоте. Набирают ее только перед нанесением удара по позициям врага. Тепловые ловушки должны принять на себя удар зенитных ракет, но случается всякое.

В случае внештатной ситуации жизнь членов экипажа боевых самолетов и вертолетов будет спасать уже группа огневого прикрытия, которая летит следом на вертолете Ми-8. О том, как это обычно происходит, можно было видеть в художественном фильме «Небо», где бойцы групп огневого прикрытия искали в горах Сирии штурмана Су-24М ВКС России капитана Константина Мурахтина.

«Основная, каждодневная задача военнослужащих групп огневого прикрытия – сопровождение ударных смешанных групп вертолетов армейской авиации с воздуха. В случаи нештатной ситуации разведчики должны обеспечить безопасность летчиков на земле и невредимыми доставить их к месту базирования», - комментируют кадры в Минобороны.

«После боевой задачи поступила информация о том, что в районе подбита наша техника. Командир экипажа принял решение эвакуировать экипаж. Сели в 150 метрах, заняли круговую оборону. Медики со спасателями выдвинулись к экипажу, оказали первую медицинскую помощь. Произошел небольшой огневой контакт, который был подавлен нашими силами. После чего все погрузились на вертолеты и вернулись на наш аэродром», - рассказал журналистам старший группы огневого прикрытия Алексей.

Случается, что военнослужащим приходится рисковать собственной жизнью, чтобы эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, которые обстреливают минометы и артиллерия ВСУ, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов, осуществляют огневое воздействие в случае нештатных ситуаций при эвакуации с земли личного состава.