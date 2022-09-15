Зачем Путин полетел в Самарканд и что значит ШОС для России

Сегодня у российского лидера будет столько встреч, что хватило бы и на неделю Фото: REUTERS

Владимир Путин уже прилетел в Самарканд, где два дня, с 15 по 16 сентября, будет проходить саммит ШОС. Сегодня у российского лидера будет столько встреч, что хватило бы и на неделю: сначала с президентом Ирана, потом Пакистана, лидером Китая, Узбекистана, а в конце трехсторонняя встреча России, Китая и Монголии. Завтра в планах Индия, Турция, Азербайджан…

Для нас Шанхайская организация сотрудничества сейчас значит очень много. Хотя бы потому, что в нее входит две главные азиатские экономики – Индии и Китая. Кроме этого, ни одна страна ШОС не присоединилась к ядерным санкциям Запада. Торговля, конечно, просела, но она хотя бы сохранилась.

Наш президент не раз говорил о многополярности мира и появлении новых центров силы. Вот ШОС – как раз такой центр. Организацию даже называют альтернативой «большой семерке».

Шанхайская организация сотрудничества – это не только про экономику, но и про политику. Ни один из членов организации не зависит от хотелок Вашингтона, как ЕС, Британия или Канада. Более того, на саммите в Узбекистане ШОС должна расшириться – членство получат Иран. А это уже прямой враг США.

Саудовская Аравия, Египет и Катар – партнеры по диалогу. А вот они – особенно саудиты – наоборот считаются союзниками Америки. И то, что эти страны объединяются с Россией, Китаем, Индией и Ираном уже беспокоит политиков из Вашингтона.

Сотрудник Госдепа Анджали Каур заявила в Конгрессе: « США считают критически важным разъединить экономики стран Центральной Азии и России».

Значимость саммита в Самарканде подтверждает хотя бы то, что лидер Китая Си Цзиньпин впервые за два с половиной года согласился покинуть территорию страны.

НАША СПРАВКА

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На членов организации приходится:

- 23% площади суши.

- 3.27 млрд. человек или 41% населения планеты.

- $25.9 трлн. ВВП или 28% мирового ВВП.

При этом, организация не считается военным блоком. Нет каких-то общих учений стран ШОС, консультаций министров обороны или объединения оружейных систем, как сделано в НАТО.

- Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организацией, это дружба во имя чего-то, а не против кого-то, - заверил представитель Кремля Дмитрий Песков.