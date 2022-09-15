Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: Владимир Сунгоркин - наш земляк, и мы сделаем все, чтобы его имя было увековечено

Губернатор Приморского края в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Вадим ПОПОВ

… - Олег Николаевич, крайне печальные новости, мы сегодня вспоминаем, каким был Владимир Николаевич Сунгоркин, какое он наследие оставил. И, мы знаем, что вы регулярно встречались, были на связи.

- Да. Очень печально и жаль, что Владимир Николаевич ушел так неожиданно и так скоропостижно скончался.

Мы постарались сделать все, что необходимо было в этой ситуации.

Он находился у нас, здесь, готовил материалы по Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву в тех местах, где он был. Это такая непосредственно уссурийская тайга, глубокая, отроги Сихотэ-Алиня.

То есть, все было так, как всегда, когда он к нам приезжал.

Владимир Сунгоркин окончил же наш Дальневосточный государственный университет, в юности - ему было всего 22 года - как собственный корреспондент «Комсомольской правды» освещал строительство БАМа, всегда был на передовых позициях.

И, работая в Амурской области (Олег Кожемяко возглавлял этот регион. - А. Г.), мы просматривали хронику именно его репортажей, когда отмечали 35-летие БАМа.

А, кроме того, в молодые годы мы все жили именно его репортажами, они воодушевляли и строителей, заряжали хорошей такой творческой энергией, энтузиазмом тех людей, которые там работали.

И он, прославляя героев БАМа, сам работал также ударно, как и они, за что и был награжден медалью. А затем - и орденом.

Мы с ним, конечно, работали по Амурской области, по преодолению последствий тех наводнений, которые были в 2013 году.

А ещё были репортажи о начале строительства космодрома «Восточный»,, о начале сооружения второй очереди Нижне-Бурейской ГЭС.

Вспоминаются, конечно, наши встречи на Сахалине (Олег Николаевич руководил и этим регионом. -А.Г.) - тогда «Комсомольская правда» давала много материалов, посвящённых развитию сельскохозяйственного хозяйства, горнолыжного курорта - в общем, обо всех важных событиях, которые у нас происходили.

Ну, и вот, скажем, через Александра Гамова - он такой проводник, связной был между нами - мы всегда были на связи. И, когда я бывал в Москве, мы, конечно же, встречались с Сунгоркиным.

И еще хочу сказать, что, благодаря Владимиру Николаевичу, у нас во Владивостоке очень активно действует представительство «Комсомольской правды».

Да и в стране в целом - и не только, далеко за пределами России - вашу газету знают, она очень популярна, ценят. Прежде всего, за то, что она оперативно и объективно освещает события.

Нам искренне жаль, что Владимир Сунгоркин ушел из жизни на нашей земле..,

Мы Владимира Николаевича считаем своим земляком, он здесь учился, он здесь оставил яркий след, поэтому сделаем все, чтобы его имя на территории Приморья было увековечено.

- Олег Николаевич, а мы сделаем все, чтобы вот эта книга, которая готовилась в экспедиции, обязательно вышла. Выйдет она уже, видимо, в память о Владимире Николаевиче, но то, что он делал и делал долгие годы, мы считаем своей обязанностью продолжить. Спасибо, что были у нас в прямом эфире.

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