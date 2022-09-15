15 сентября – Всемирный день худеющих

Фото: здоровое-питание.рф

Это значимое событие, призванное привлечь внимание общества к вопросам здорового образа жизни, правильного, сбалансированного рациона и безопасного снижения веса.

Сегодня при обилии никем не сертифицированных «авторских методик похудения» и всевозможных «марафонов снижения веса» все больше людей попадают в ловушку непрофессионалов и фактически калечат свой организм, занимаясь самолечением. Безудержные ограничения и голодание, монодиеты и модные разгрузки – все это не имеет ничего общего со здоровым питанием и способно привести к расстройству пищевого поведения.

Процесс снижения веса, как и любое другое лечение, должен проходить под постоянным контролем врачебного сообщества. В партнерском пуле проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» представлены ведущие медицинские учреждения страны, в клиниках и научных центрах которых можно получить как консультационную поддержку, так и полноценное лечение: в ЭНЦ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ можно пройти лечение и обучение в Школе коррекции лишнего веса, в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» – лечение при избыточной массе тела по ОМС. Подробную информацию о таких возможностях и алгоритм действий пользователи могут найти в соответствующем разделе проекта.

Проект «Здоровое питание» – часть деятельности Роспотребнадзора в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Ведомство ведет постоянную, активную и масштабную работу, направленную на продвижение принципов здорового питания, уменьшение дефицита микронутриентов и снижение темпов роста ожирения.

На сегодняшний день ожирением в Российской Федерации страдают более 25 млн человек среди активного трудоспособного населения, в том числе около 7,3 млн человек имеют крайнюю (морбидную) степень ожирения. Причем в 75% случаев ожирение развивается вследствие нездорового, разбалансированного питания. Это чревато ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Кроме того, во время пандемии выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска по тяжелым осложнениям при коронавирусе.

Здоровье и благополучие россиян – основной приоритет Правительства России, именно поэтому реализуются проекты, предоставляющие россиянам самую актуальную информацию по вопросам здорового питания, проверенную научными экспертами. Эту возможность дает портал здоровое-питание.рф. Здесь пользователи найдут самую актуальную информацию по полезному и сбалансированному питанию, проверенную ведущими научными экспертами страны. Работает уникальная многофункциональная платформа «4 сезона – тарелка здорового человека», где уже сегодня всем жителям страны доступны более 50 программ для снижения или удержания веса. Представлены программы не только для здоровых людей, но и с учетом различных заболеваний (например, диабета, гипертонии, остеопороза и других). Ведущие специалисты и эксперты ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» тщательно собирали и разрабатывали программы, опираясь на лабораторные исследования Роспотребнадзора. Помимо составления сбалансированного рациона сервис позволяет рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, получить советы по правильному сезонному питанию, подобрать программу тренировок, задать вопросы экспертам и многое другое.

В рамках информационной кампании, приуроченной ко Всемирному дню худеющих, на сайте здоровое-питание.рф будет опубликован ряд материалов, посвященных тому, как безопасно для здоровья снижать вес, как составить полноценный и сбалансированный рацион, способствующий корректировке веса. Читателей ждут видеоинтервью с ведущими специалистами здравоохранения, питания и диетологии, советы экспертов и личный опыт звезд, рецепты здоровых и полезных блюд для тех, кто следит за своим весом.

Более подробную информацию, как и рекомендации Роспотребнадзора по выбору продуктов, можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и в Telegram-канале.

Справочно

С 2019 года в активную фазу реализации вошел национальный проект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение населения России. Здоровый образ жизни невозможен без правильного сбалансированного питания. В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор реализует федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания.

Ведется регулярная и масштабная работа по улучшению качества питания детского и взрослого населения. Одно из важных направлений деятельности Роспотребнадзора – мониторинг за состоянием питания детей и подростков. В постоянном режиме осуществляется надзор за безопасностью и качеством питания детей в школах.

В период с 2019 по 2021 год была проведена оценка питания обучающихся в 5562 образовательных организациях, анкетирование 92 900 обучающихся начальной, средней и старшей школы вместе с родителями. Также проводится мониторинг качества и безопасности пищевой продукции, оценка доступа населения к отечественной пищевой продукции – суммарно за 2019–2021 годы отобрано 27 311 образцов, исследовано 10 основных групп продуктов по 117 показателям качества.

Система мониторинга позволяет оценить фактическое питание населения в различных регионах России, обработать полученные данные и провести подробный анализ результатов. На основе экспертных данных разрабатываются региональные программы профилактики нарушений здоровья населения, создаются рекомендации по коррекции рационов питания, проводится разработка образовательных программ по вопросам здорового питания, методического обеспечения и обучение специалистов.

Чтобы все больше россиян стремились быть здоровыми и осознанно подходили к составлению своего рациона, отвечающего принципам здорового питания, необходима просветительская деятельность. Это еще одно направление работы Роспотребнадзора. Создана уникальная диджитал-экосистема, включающая в себя основной сайт проекта здоровое-питание.рф и такие специализированные разделы, как «Школа здорового питания» с лекциями и открытыми уроками от ведущих экспертов, информацией для детей и родителей; «Книга о вкусной и здоровой пище – готовим вместе» с более чем 1000 рецептов здорового питания; интерактивный раздел «Карта питания России» с информацией по питанию россиян в 85 регионах страны; многофункциональная сервисная платформа «4 сезона – тарелка здорового человека», где каждый может бесплатно подобрать индивидуальную программу питания, тренировку, получить рекомендации экспертов и пройти тесты.

По итогам 2021 года проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» удостоен национальной премии Рунета в номинации «Лучший проект в области медицины и просвещения». Совокупный охват аудитории проекта составляет около 200 млн.