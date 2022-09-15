Названо, сколько Россия тратит на ремонт границы Киргизии

Путин встретился с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Владимир Путин 15 сентября прилетел в Самарканд на саммит ШОС. В этот день у него запланировано сразу пять встреч с иностранными лидерами. Но первым российский лидер переговорил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

- Продолжаем оказывать и экономическую поддержку Кыргызстану. В прошлом году финансовая помощь составила 20 млн. долларов. В этом году еще полтора миллиона долларов выделено на восстановление социальной инфраструктуры, пострадавшей в результате известных трагических событий на границе районов, - перечислил глава страны.

Под «известными событиями» Путин подразумевает периодические пограничные стычки военных Киргизии и Таджикистана.

Еще Россия помогает бывшей союзной республике в борьбе с природными бедствиями. Из бюджета нашей страны выделено полтора млрд. рублей на пожарную технику и вертолеты для Киргизии.

Взамен мы получаем поддержку русского мира.

- В киргизских школах преподают учителя из России, что, на наш взгляд очень важно. Мы благодарим за поддержку в Кыргызстане русского языка: это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям, - заявил Путин.

Садыр Жапаров в ответ рассказал о строительстве новых школ, где учат русскому языку. Пять будет открыто в следующем году и еще четыре – в 2024-м.