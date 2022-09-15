По итогам первого полугодия «Роснефть» выплатила государству более 2 триллионов рублей налогов

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«Роснефть» отчиталась о результатах работы в первом полугодии 2022 года. Несмотря на санкционное давление стран Запада, компания сохранила производственную устойчивость и продемонстрировав рост ряда финансовых показателей.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВЫРОСЛА НА 13 ПРОЦЕНТОВ

«В течение первого полугодия «Роснефть» находилась под беспрецедентным давлением негативных факторов внешней среды и незаконных санкций, - отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - Однако благодаря высокой операционной эффективности и соответствующим управленческим решениям мы сумели обеспечить непрерывность деятельности и продемонстрировать стабильные результаты. Компания увеличила чистую прибыль на 13,1% до 432 млрд рублей, а также укрепила финансовую устойчивость, сократив долговые обязательства на 12% с начала года».

На финансовые результаты «Роснефти» в первой половине 2022 года оказал влияние целый ряд негативных внешних факторов, среди них: значительное удорожание логистики, рост тарифов на транспортировку по железной дороге на 18,6% с начала года и цен на электроэнергию, которая достигла почти 30% в структуре затрат. Также негативное влияние оказало беспрецедентное повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%.

Кроме того, налоговая нагрузка в нефтяной отрасли, не адаптированная к изменившимся внешним условиям, является самой высокой в стране и продолжает расти. По итогам полугодия налоговые отчисления компании достигли рекордного уровня - 2,1 трлн рублей (рост 20% к первому полугодию 2021 года).

В качестве ответных мер компания усилила контроль и повысила качество управления затратами, скорректировала приоритеты инвестирования в высокоэффективные проекты, провела переход на долгосрочное контрактование с предсказуемой формулой цены, а также эффективно управляло портфелем долговых обязательств с привлечением средств по ставкам ниже ключевой ставки ЦБ РФ. С учетом предпринятых мер, выручка «Роснефти» в первом полугодии выросла на 32,5% - до 5,172 трлн рублей. Чистая прибыль – на 13,1%, составив 432 млрд рублей.

Компания продолжила работу по снижению объема долгов. Сумма задолженности по предоплатам и финансовому долгу сокращена на 12%. Кроме того, «Роснефть» увеличила капитальные затраты на 14,1% - до 527 млрд рублей. Рост в основном связан с плановым наращиваем инвестиций в развитие проекта «Восток Ойл».

ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩИХ ВЫПЛАТ

Дивидендная политика «Роснефти» предполагает выплату более 50% от чистой прибыли по МСФО - этот коэффициент является одним из самых высоких в отрасли.

В июне на годовом собрании «Роснефть» утвердила рекордные в истории финальные дивиденды. Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года, сумма дивидендов на акцию по итогам 2021 года составила 41 рублей 66 копеек, а общая сумма средств на выплату дивидендов - 441,5 млрд рублей – исторический максимум для компании. Средства были перечислены всем акционерам к середине августа.

«Финансовые результаты за первое полугодие 2022 года формируют надежную основу для выплат промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года», - заявил Игорь Сечин.

ЛИДЕР НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Причем, «Роснефть» продолжает уверенно сохранять лидирующие позиции среди мировых мейджоров отрасли по показателю добычи углеводородов, несмотря на внешние факторы и ограничения. В первом полугодии этот показатель достиг 4,85 млн б.н.э. (баррелей нефтяного эквивалента – «КП») в сутки, что означает рост на 1,5% в годовом выражении. Это больше, чем аналогичные показатели у ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras, Eni и у целого ряда других компаний.

ExxonMobil сообщала о более скромном темпе добычи – 3,7 млн б.н.э. в сутки (рост 0,5% в годовом выражении), Shell добывала 2,92 млн б.н.э. в сутки (-13,1%), Chevron - 2,88 млн б.н.э. в сутки (-4,8%), BP – 2,59 млн б.н.э. в сутки (-19,9%), Equinor – 1,9 млн б.н.э. в сутки (-1,5%), Petrobras – 2,72 млн б.н.э. в сутки (-2%), ENI – 1,5 млн б.н.э. в сутки (-2,6%).

«Роснефть» продолжает наращивать добычу нефти на своих новых крупных проектах (запущенных с 2016 года), которая в доле компании за первое полугодие 2022 года составила 529 тыс. барр. в сутки (12,7 млн т), что на 7,6% выше год к году. Доля таких проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 14,2% - на 1,3 процентных пункта (п.п. – «КП») выше в годовом выражении.

Газовое направление компании активно развивается, это демонстрирует высокая динамика - добыча газа в I полугодии 2022 года в сопоставимом периметре выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,12 млн б.н.э., или суммарно около 33,5 млрд кубометров.

Ряд глобальных мэйджеров за тот же период едва ли могли похвастаться такой динамикой – у Shell падение добычи газа – на 11,8%, у BP – на 5,5%, у ExxonMobil – снижение на 2,3%, Chevron – на 1,7%, лишь Equinor показала рост - на 5%.

Доля газа в общей добыче углеводородов «Роснефти» достигла 23%, что стало рекордным показателем для компании и приблизило ее к достижению стратегической цели по доли газа в общем объеме добычи углеводородов на уровне 25%.

«ВОСТОК ОЙЛ» АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ

Компания продолжила работу над флагманскими проектами. Так, получил очередное развитие один из крупнейших в мире проектов по добыче углеводородов «Восток Ойл».

Напомним, «Восток Ойл» - крупнейший инвестпроект не только в российской, но и в мировой нефтегазовой отрасли. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Большая ресурсная база, уникальные свойства нефти, низкие удельные затраты на добычу и углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире.

В июле был дан старт новому этапу освоения Пайяхского кластера месторождений - на нескольких кустах началось эксплуатационное бурение. При этом, бурение скважин ведется с применением уникальных буровых комплексов, которые были построены на российских машиностроительных заводах специально для работы в сложнейших условиях Крайнего севера.

В ходе комплексных геологоразведочных работ «Роснефть» подтвердила существенное увеличение запасов нефти на проекте «Восток Ойл». На левом берегу р. Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения скважин Западно-Иркинская 32 и Западно-Иркинская 54 Государственной комиссией по запасам (ГКЗ) утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме 101,4 млн тонн.

Все изложенное, в совокупности с результатами проведения сейсморазведочных работ на Таймырском кластере, позволяет говорить о существенном, порядка 300 млн тонн, увеличении ресурсной базы проекта до 6,5 млрд т.

В плановом режиме продолжается обустройство первоочередных объектов Проекта – магистральная система транспорта нефти, смонтировано 25 000 свай, сварено более 100 км трубы. Началось сооружение сложного технологического объекта – подводного перехода под рекой Енисей. Продолжается расширение береговой и причальной инфраструктуры и складских объектов порта, а также нефтяного терминала на Бухте Север. Нефтеналивной терминал в порту «Бухта Север» является важным объектом, который обеспечит перевалку нефти объемом более 100 млн тонн в год с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути. Он станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом с парком для приема и хранения нефти.

ОБЕСПЕЧЕН ВЫПУСК СОБСТВЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

В первом полугодии 2022 года на 5,7% в годовом выражении выросли объемы продажи нефти. При этом на внутреннем рынке объем реализации превысил более чем в два раза аналогичный показатель прошлого года. Приоритетом поставок моторного топлива для «Роснефти» по-прежнему остается внутренний рынок - объем реализации нефтепродуктов на российском рынке вырос год к году на 6,5%.

За первое полугодие компания переработала 45,8 млн тонн нефти, таким образом она остается крупнейшим нефтепереработчиком России.

«Роснефть» активно разрабатывает и внедряет собственные технологии и инновации в области нефтепереработки. В частности, компания регулярно сообщает о новых разработках в области создания собственных катализаторов для производства нефтепродуктов. На сегодняшний день в «Роснефти» создано уже более десяти марок катализаторов. Выпуск собственных катализаторов организован на заводах компании. По ряду характеристик такие катализаторы превосходят зарубежные аналоги. К ним проявляют интерес не только внутри страны, но и за рубежом.

Разработка и производство собственных катализаторов дает Компании независимость от иностранных производителей, обеспечивает высокое качество продуктов переработки нефти. Некоторое время назад в научно-проектном блоке «Роснефти» были разработаны новые автомобильные бензины «Евро 6». Для улучшенных бензинов созданы технологии производства и установлены более жесткие экологические требования по шести показателям, включая серу, бензол и олефиновые углеводороды.