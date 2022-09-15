В Египте археологи нашли сыр, которому 2600 лет

Очень выдержанный сыр для фараонов - первая находка нового сезона раскопок в некрополе Саккара Фото: Shutterstock

Очень выдержанный и очень твёрдый белый сыр нашли археологи в Египте. Ему 2600 лет! Срок годности истёк давным-давно, а сыр вот сохранился. Обнаружили его в процессе раскопок в Саккаре, некрополе в 25 км от Каира. Именно там находится, например, ступенчатая пирамида Джосера. В Саккаре ведутся активные раскопки начиная с 2018 года. Есть версия, что именно там находится усыпальница Нефертити.

Шестой сезон начался совсем недавно, в минувшую субботу, 10 сентября, и уже есть первые находки.

Древнего сыра археологам досталось много, будет что изучать и анализировать. И наверняка кто-то их них не удержался и попробовал на вкус деликатес времён 26-й династии фараонов. Сыр этот изготовлен в 664 - 525 годах до нашей эры, 2600 лет назад!

Сыр сохранился в глиняных сосудах с надписями, сделанными с помощью демотического письма - позднего варианта древнеегипетской письменности, вытеснившего иероглифы. Может, рецепт? Или состав и срок годности, как сейчас написали бы на упаковке? Или имя и адрес сыродела?

Археологи нашли ещё несколько глиняных контейнеров, их пока не успели открыть. Может, там не менее выдержанное вино к сыру?

Впрочем, свежевыкопанный сыр - еще не самый древний! Там же в Саккаре в 2018 году итальянские археологи обнаружили твёрдый сыр, которому 3200 лет, хранится под землей примерно с 1290 - 1213 годов до н. э. Итальянцы толк в сыре знают, и вместе с коллегами из Каирского университета быстро разобрались в рецептуре. Сыр для фараонов и их современников делали из смеси коровьего, козьего и овечьего молока.