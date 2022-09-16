В ИT-сфере время идет в десять раз быстрее

Фото: Shutterstock

По оценкам экспертов, в настоящий момент в России существует острый дефицит ИT-специалистов. Он оценивается в 1 миллион человек. Такой статистикой на Петербургском экономическом форуме поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий вопросы развития информационных технологий. Если ничего не предпринимать, то к 2027 году цифры этих недостающих профессионалов вырастут вдвое. Интересно, есть ли способы поскорее удовлетворить столь свирепый кадровый голод?

- Разумеется, государство помогает сейчас решить этот вопрос, чтобы к следующему году увеличить число этих специалистов, - вступила в беседу Юлия Азарова. – В частности, такие возможности предоставляет образовательный проект для населения «Цифровые профессии», разработанный благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».

С его помощью освоить востребованную ИТ-специальность могут жители всех регионов России — начиная с 16 лет и до выхода на пенсию по старости, если они имеют высшее или среднее профессиональное образование, либо являются студентами. Ожидается, что до 2024 года пройти обучение по проекту смогут более 113 тысяч человек. Но, конечно, наибольшую заинтересованность в получении ИТ-профессии проявляют люди среднего возраста (30-45 лет). «35+» – основная возрастная категория пользователей платформы «Skillbox». Заявления на участие от граждан старше 45 лет составляют почти 9% от общего числа желающих получить ИТ-образование.

Проект «Цифровые профессии» состоит из множества курсов, учитывающих разный уровень опыта и ИТ-подготовки будущих обучающихся. Подходящий найдется даже для программистов со стажем. Кроме того, можно выбрать наиболее интересную для себя узкую специализацию, например, искусственный интеллект, системное администрирование, кибербезопасность, управление промышленными манипуляторами и другие. Этот перечень постоянно обновляется. В каталоге представлены более 110 курсов от ведущих образовательных организаций. В зависимости от сложности курса обучение на платформе различается по продолжительности - от 9 до 24 месяцев. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке и по желанию могут применять полученные знания в своей основной трудовой деятельности или полностью менять ее, претендуя на хорошие вакансии в ведущих ИТ-компаниях.

Чтобы записаться на обучение, сначала нужно выбрать курс и заполнить анкету на портале Госуслуг . Затем оплатить обучение с учетом скидки. Оплату участник либо производит самостоятельно, либо за него это делает работодатель. Особенно отметим, что программы для многих граждан могут быть льготными.

Бесплатно обучение могут пройти люди с ограниченными возможностями и безработные, которые стоят на учете в центре занятости. Родители, имеющие детей до 3 лет и зарплату ниже среднего по региону прожиточного минимума, а также безработные родители, не стоящие на учете в центре занятости, получат скидку 75%. На половинную стоимость обучения могут рассчитывать родители с детьми до 3 лет и зарплатой выше среднего по региону, студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей, а также работники бюджетных организаций и, наконец, граждане, имеющие зарплату ниже среднего по региону.

- Очень приятно, услышав перечень профессий, подтвердить, что он на 100% совпадает с перечнем топовых вакансий в нашей компании - развивает тему Анна Мещерякова. - Это хороший знак, свидетельствующий, что учить будут тому, что востребовано бизнесом. И чем раньше мы начинаем совмещать образовательную деятельность с практическим опытом, тем лучше. Нужно соединять образовательные программы с вопросами стажировки. К примеру, после завершения летних стажировок большинство стажеров остаются работать у нас на постоянной основе.

«Код будущего» - ИТ-проект для старшеклассников

Программирование сегодня – это новая нефть. По национальному проекту «Цифровая экономика» стартует обучение по проекту «Код будущего». Школьники 8-11 классов смогут пройти бесплатные двухлетние курсы и освоить современные языки программирования. Программа будет состоять из четырех модулей по 36 академических часов. Продолжительность обучения – два года. Форматы обучения: онлайн и офлайн – на базе региональных образовательных площадок. На портале Госуслуг откроется возможность для самостоятельного тестирования, по итогам которого будет определяться уровень знаний школьников, после чего можно записываться на соответствующий по сложности курс. В программу войдут четыре модуля по 36 академических часов каждый (онлайн и офлайн). «Код будущего» начнет работу в уже в сентябре.

- Такое погружение в программирование для старшеклассников, на мой взгляд, чрезвычайно важно, причем как для мальчиков, так и для девочек, - считает Анна Мещерякова. – Даже если молодой специалист в последующем будет не программистом, а выберет другую профессию, например, станет продакт-менеджером, продуктовым аналитиком или бизнес-аналитиком, это современное мышление, понимание постановки задач для ИТ специалистов, логистики построения кода и того, как создать новый технологичный продукт, окажутся для него основой, которая позволит лучше представить себя на рынке.

- Скажу больше, - вторит Юлия Азарова, - на платформе Skillbox 57% обучающихся составляют именно женщины! Главным образом, конечно, за счет направления «дизайн», где учатся в основном девушки (69%). Правда, в программировании до сих пор лидируют мужчины (67%). Что касается работы в ИT-компании в целом, то здесь у девушек очень много возможностей. Например, в команде должен быть лидер, чтобы мотивировать, вдохновлять, вести за собой остальных, и часто у девушек, у женщин это очень хорошо получается. Поскольку ИT как отрасль растет, а процент ИT-компаний тоже возрастает, то и процент девушек, женщин, руководителей этих компаний так же будет возрастать.

В марте мы проводили исследование по программе «MBA. Лидеры изменений» совместно с СпбГУ. На сегодняшний день 12% обучающихся по этой программе - женщины из ИT топливо-энергетического комплекса, строительства, промышленности. Женщин-айтишников ждут также сфера здорового образа жизни и здорового питания. Чем раньше технологии искусственного интеллекта будут внедрены в российскую медицину, тем лучше для всех. Это поможет в том числе диагностировать серьезные патологии на ранних стадиях.

К слову, гостья «КП» Анна Мещерякова, когда ей было всего 22 года, стала директором одной из таких ИT-компании. А сейчас она серийный венчурный предприниматель со стартапами в сфере инновационного здорового питания «суперфудс» так называемого и искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранения, чем как раз и занимается компания «Платформа Третье Мнение». Компания научилась производить сервисы, которые умеют в медицине многое и ощутимо помогают врачам и медсестрам справляться с рутинной работой. Например, сервис «AI-Мониторинг» помогает предотвращать падение пациентов в больничных палатах, сигнализировать о риске возникновения пролежней, оповещать о времени выполнения процедур или приема лекарств. Это цифровые ассистенты медицинских сестер. Они оказались очень полезными в пандемию COVID-19. В одной из клиник Мособласти система помогла в два раза сократить физические контакты медицинских сестер с инфицированными пациентами. И позволила в 50 раз сократить время реакции на тревожные события. То есть медсестра может помочь в 50 раз быстрее!

Что касается диагностических изображений, то сто миллионов рентгенограмм – снимков грудной клетки мы, жители страны, выполняем каждый год. И вся эта нагрузка падает обычно на врачей-рентгенологов, которых в России зарегистрированный дефицит. В этой ситуации ИИ – настоящее спасение. Алгоритмы «AI-Диагностика» от «Третье Мнение», обученные читать самые разные диагностические снимки, могут автоматически просмотреть весь этот колоссальный объем и отсортировать поток на «зеленое» и на «красное» - условно говоря, на патологию и норму, и даже найти конкретную патологию и описать её. Переоценить такую помощь невозможно. За этим будущее.

Нужно успевать!

Сами программисты шутят, что в ИT время идет в десять раз быстрее. Речь о том, что все вокруг очень быстро меняется. Поэтому, чтобы не опоздать на завтра, сегодня важно поспешить.

- Я верю в эффект от столь масштабных льготных образовательных программ, - уверенно заявляется Анна Мещерякова. - По сути, открыта новая отрасль – ИT, которая не знает ни региональных, ни возрастных, ни гендерных, никаких других границ. Но есть сложность и вызов, и всем нам нужно двигаться очень быстро.

Юлия Азарова дополнила: «На примере компании Skillbox хочу уверить, что все предоставляемые программы для цифровых профессий в области индустриального образования соответствуют текущим потребностями рынка и его тенденциям в изменении и постоянно актуализируются. Нужно успевать. Вовремя не подстроился – считай, ты отвалился. Как говорят эйчары, сейчас не так важно расти вверх в одном направлении, куда важнее отращивать хвост компетенций вширь».