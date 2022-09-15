"Карьерист и деспот": что принесет Великобритании новый король Карл III

К сожалению, своей стране Карл III ничего хорошего не принесёт Фото: REUTERS

Не успел принц Чарльз стать новым королем Великобритании Карлом III, как Сеть заполонили шутки и мемы о монархе. Мол, неделю поработал и уже устал. Виной тому - протекшая ручка, которая взбесила короля во время росписи в книге посетителей замка Хиллсборо. "О боже, я ненавижу это! Я не могу выносить эту чертову штуку… каждый вонючий раз!", - психанул избалованный Карл III, с досадой вытирая перепачканные пальцы.

Да и чему удивляться, если Чарльз-Карл с детства рос среди роскоши и знати, в окружении дюжины нянек. Даже зубную пасту на щетку ему всю жизнь выдавливал камердинер, а узкие ботинки разнашивал специально обученный человек. Но как будет править монарх, который даже тюбика с пастой никогда в руках не держал? На этот вопрос сайту kp.ru ответила звездный нумеролог Клара Кузденбаева, которая точно рассчитала рождение ребенка у Филиппа Киркорова, бронзу "Евровидения" у Сергея Лазарева, брак Потапа и Насти и многое другое.

- Король Карл III родился 14 ноября 1948 года - эта дата в нумерологии называется "День исследователя внешнего мира". Он носитель так называемого "тысячного" знака - знака известности и популярности. Таким людям среднего пути не дано, им присущи чувство превосходства, гордыня, категоричность, - уверена нумеролог. - По своей сути Чарльз деспот и карьерист, он всю жизнь мечтал стал королем Англии и вот наконец добился своего. В его программе нет определенных знаков, что говорит о низком сознании, отсутствии совести, подозрительности, бездушности, изворотливости. Спорить с ним бесполезно - у него на всё своё мнение. Королю не интересны проблемы даже самого близкого окружения, поэтому люди рядом с ним часто страдают от унижений и оскорблений.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

При этом, по словам Клары Кузденбаевой, у короля крепкое здоровье, а после дня рождения начинается период подъема. Однако, есть оговорки.

- К сожалению, своей стране Карл III ничего хорошего не принесёт: чаяния народа ему не важны. Плюс у него нет гибкости, такта, дипломатичности, которыми обладала его мать-королева, - продолжает наш эксперт. - Карл III будет вести себя очень категорично и заниматься лишь самоутверждением на троне. И для него это плохо кончится. Есть такое понятие в нумерологии - код поведения человека. У Карла III это код серого кардинала: ему надо находиться в тени. И если король будет слишком ярко себя проявлять или устраивать скандалы, удача от него отвернется - его просто-напросто возненавидят. По моим расчетам, через два года Карл III окажется в эпицентре больших интриг, и в конце концов может лишиться престола. Тогда новым королем Англии станет его старший сын - принц Уильям.

А вот в личной жизни, по мнению нумеролога, у короля все отлично. Его нынешняя жена Камилла Паркер-Боулз ему идеально подходит.

- Камилла по своей сути артистка: из нее получилась бы хорошая актриса. Она талантливая, харизматичная, интриганка, авантюристка, порой даже аферистка. И она знает, как управлять Карлом III; понимает, что спорить с ним бесполезно, что он любит лесть. У нее классическая нумерология манипулятора и изощренный ум. Также, как и муж, она бездушна, ей движет жажда материального. Для нее бог - это деньги. Поэтому с королем Карлом III они идеально подходят друг другу, оба любят только себя - два сапога пара, - отмечает Клара Кузденбаева.