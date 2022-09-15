Минобороны сообщил о ликвидации военнослужащих отряда спецназначения ВСУ «Омега»

Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке подразделений армии России выбили из поселка Майорск, что находится на севере Горловки передовые части Вооруженных сил Украины.

Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке подразделений армии России выбили из поселка Майорск, что находится на севере Горловки передовые части Вооруженных сил Украины. Флаги на административных зданиях опять поменялись (местные благодарят: «прямо как в Гражданскую, спасибо, наконец-то выбили махновцев). На южной стороне линии соприкосновения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова попытались высадить со стороны Черного моря диверсантов в районе Кинбурнской Косы, но потеряли около 120 солдат. Днем ранее десант ВСУ даже не успел высадиться на землю: истребители ВКС России сбили вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионной группой на борту. Эксперты уверены, что все эти диверсии ВСУ - отвлекающие маневры, так как кто-то в НАТО посоветовал Зеленскому разорвать 1500 километровый фронт союзных войск Донбасса на северную и южную части. ВСУ уже несколько раз пытается пробиться к узловой железнодорожной станции Красный Лиман, но сделать это им не удается. Да и не выйдет: в Генштабе замысел раскусили.

Минобороны продолжает с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии наносить методичные и массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск. В первую очередь выбивают наиболее боеспособные части и подразделения.

Вот как об этом на прошедшем брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков: «В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники. В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники. В районе населенного пункта Спорное в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, 8 бронированных машин и 5 пикапов».

Генерал-лейтенант отметил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии по всей линии соприкосновения поражены: 7 пунктов управления ВСУ, 5 складов с боеприпасами, 42 артподразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116-ти районах.

Средствами ПВО за сутки в небе Донбасса сбиты: 12 украинских беспилотников, две баллистические ракеты «Точка-У» в районах Перевальска Луганской Народной Республики и города Донецк, а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, города Херсон и населенного пункта Трудовое Запорожской области. Отметим, что большая часть целей ВСУ находилось в мирных населенных пунктах, где не было войск.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сотрудниками спецподразделения Росгвардии в результате ведения воздушной разведки выявили скопления живой силы и боевой техники противника, и результате точечных артиллерийских ударов по ним было уничтожено до 50 человек живой силы противника, 9 единиц специальной автомобильной техники, САУ, артиллерийское орудие, два БМП. Также бойцы Росгвардии с сотрудниками ФСБ России провели специальные мероприятия в Лисичанске. По адресу жительства подозреваемого в пособничестве СБУ, ранее проходившего службу в националистическом батальоне «Луганск» были обнаружены карты и целый склад наступательного вооружения армейского образца.

Также бойцы спецназовца Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России провели специальные адресные мероприятия в городе Лисичанске. В результате проверки оперативной информации, по адресу проживания подозреваемого в пособничестве СБУ, ранее проходившего службу в националистическом батальоне «Луганск», обнаружены карты и целый склад наступательного вооружения армейского образца.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

293 - самолета

155 - вертолетов

1960 - беспилотных летательных аппаратов

374 - зенитных ракетных комплекса

4934 - танка и других боевых бронированных машин

835 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3387 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5602 - единицы специальной военной автомобильной техники.