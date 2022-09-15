«Швабе»проводит дискуссию по медицине катастроф в Центре Пирогова

В серии докладов планируется рассмотреть вопросы кооперации производителей и медицинского сообщества в течение всего жизненного цикла медизделия, а также комплексных проектов в здравоохранении.Модератором дискуссии «Российская промышленность и медицина катастроф: перспективы сотрудничества» станет заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

«В условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) врачам особенно важно действовать оперативно и эффективно, поэтому многие характеристики медоборудования важно продумывать еще на этапе производства. Эта и другие темы станут главными на повестке дискуссии, участие в которой примут и действующие врачи, и представители промышленного сектора. Так, мы рассчитываем провести продуктивный диалог, способствующий решению ряда актуальных вопросов отрасли», – отметил Сергей Дмитроченко.

Главный врач Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов представит свой опыт создания и внедрения в практику изделий, применяемых при ликвидации последствий ЧС, заместитель гендиректора Консорциума «Медицинская техника» Елена Коровина планирует рассказать о деятельности консорциума, а глава завода спецавтомобилей «Промышленные технологии» – о новых реалиях отечественного производства АСМП – автомобилей скорой медицинской помощи.

От Холдинга будут представлены несколько тем. Доклад замгендиректора «Швабе» Ольги Малашкиной посвящен «Структурированию комплексных проектов в здравоохранении», ключевыми тезисами выступления гендиректора Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) Анатолия Слудных станут «Возможности предприятий ОПК по разработке и производству медицинской техники» и «Организация взаимодействия производителей и медицинского сообщества в течение всего жизненного цикла медицинского изделия».

Выставка «Медицина катастроф – 2022» нацелена на обмен опытом реагирования на ЧС различного характера, изучения и анализа практики оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации больных и пострадавших в ЧС и другие задачи. Участие в мероприятии от «Швабе» примут: УОМЗ, ГНЦ РФ НПО «Орион», Лыткаринский завод оптического стекла и дочерние компании «Швабе-СпецАвто» и «Швабе-Москва».