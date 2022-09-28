Мечтаем о материнстве, а организм говорит «нет» - патовая ситуация?

Проблема бесплодия затрагивает миллионы людей во всем мире. Все сложнее зачать и выносить желанного ребенка женщине Фото: Shutterstock

В чем причины такой ситуации и что с этим делать – на эти вопросы отвечает акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юлия Доброхотова.

Если внимательно читать библейские тексты, то можно почерпнуть интересные наблюдения: бесплодность в те ветхозаветные времена, когда гуляли по райским садам и ели яблоки прямо с деревьев, была чрезвычайно редкой. Бесплодность не могла угрожать половине населения планеты, как сейчас.

Однако при анализе настоящего времени и нашего образа жизни можно утверждать, что огромное количество привнесенных внешних факторов оказывают негативное воздействие на системы и ткани организма, приводя их к болезненному состоянию при котором не наступает зачатие. Многие женщины живут с этим и не ощущают никаких именно болезненных симптомов, кроме того, что желанная беременность не наступает от месяца к месяцу , а если и наступает, то беременность все равно прерывается, потому что организм не готов принять и выносить, а женщина не может осуществить свою репродуктивную функцию - стать мамой.

- Юлия Эдуардовна, что же конкретно приводит к бесплодию в наши дни?

- Любые патологические процессы влияющие на матку, такие как инфекционные агенты, травмы, спайки в матке, аномалии развития, эндокринные нарушения негативно сказываются на эндометрии, а впоследствии и на способности зачать и выносить ребенка.

Эндометрий - это внутренняя оболочка матки, где оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется или другими словами имплантируется. Бывает так, что зачатие произошло (любым способом, как естественным, так в том числе и с помощью процедур вспомогательных репродуктивных технологий), но из-за того что у женщины хроническое воспаление внутренней оболочки матки, так называемый хронический эндометрит, прикрепиться эмбрион не может и все это приводит к потере беременности. Внутренняя оболочка матки не готова принять и взростить плод, как плохая почва не может дать хорошие всходы. Как правило, причиной развития такого хронического состояния является инфекция, представленная вирусами, бактериями или вирусно-бактериальными ассоциациями.

По данным исследования, проведенного в Санкт-Петербурге в научно -исследовательском институте акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.Р. Отта было показано, что хроническое воспаление внутренней оболочки матки ( хронический эндометрит) при первичном бесплодии, когда беременность в жизни женщины не наступала, наблюдалось у 71,5-88,5% женщин и почти у 90% пациенток – при вторичном бесплодии, когда беременность была в жизни женщины, а после беременность не может наступить. В исследовании, которое длилось больше двух лет, участвовали 575 женщин с диагностированным бесплодием, которые готовились к очередной попытке ЭКО. Такая распространённость хронического процесса заставила задуматься о многом.

- В последнее время есть информация, что при бесплодии важную роль играют вирусные заболевания матки, в частности и вирус герпеса? Так ли это?

- Это очень серьезный вопрос. Герпетические инфекции приводят к нарушению эмбриогенеза. Проблема в том, что, 60% репродуктивного населения Земли (то есть почти каждый второй) являются носителями урогенитального герпеса, который диагностировать, увы, очень сложно – он протекает бессимптомно и сильно ослабляет иммунитет женщины. Самый высокий всплеск заболевания герпесом приходится на 20-29 лет. Второй пик – на 35-40. Это тот возраст, когда пары планируют детей. И как раз в этот момент обнаруживаются большие репродуктивные риски. Непролеченный герпес для будущих мам – это внутриутробные инфекции и преждевременные роды со всеми вытекающими последствиями. На сегодняшний день известно 7 типов герпеса, и герпес 6 типа есть в эндометрии у 40% женщин. Адекватно с ним бороться может только сам организм, который важно поддержать. Что мы и пытаемся делать.

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юлия Доброхотова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Наверное, не только женщине, если она хочет стать матерью, нужно обращаться за медицинской помощью, но и мужчине – будущему отцу?

- Адекватное лечение желательно пройти обоим. Это предупредит повторное обострение герпетической инфекцией. Нивелируется влияние патогена, налаживается кровоток в тканях и эндометрий приходит в порядок.

Кстати сказать, если раньше у пары долго не было детей, в основном все винили в этом женщину. Сегодня официально доказано: оба партнера в равной степени (50 на 50) могут быть «повинны» в отсутствии детей. Но мы не ищем здесь «виноватых», это и не конструктивно, и не этично. Важно лишь то, что проблема касается всех.

- И даже ЭКО не способно помочь?

- По статистике успех процедуры ЭКО составляет 30%. Также есть проблемы с вынашиванием беременности в целом, т.к. могут быть и преждевременные роды, которые являются осложнением, что приводит к тому, что новорожденный ребенок недоношенный и слабый. Очень важно на каком фоне наступает беременность. Именно инфекция, в начале острая, а затем вялотекущая – может выступать одной из основных причин последующих неудач.

Хроническое воспаление приводит к фактической утрате функциональности внутренней оболочки матки (эндометрия).

Другими словами, плодородная некогда почва становится не плодородной, не восприимчивой к посевам (эмбрион не в состоянии «прикрепиться» к матке).

Кроме того, нарушаются обменные процессы в сосудистой сети эндометрия и матки, что приводит к ухудшению транспортной функции питательных веществ и кислорода.

- Юлия Эдуардовна, вы проводили собственное исследование, расскажите пожалуйста какая была цель исследований?

- Мы оценивали влияние локальной иммунной терапии, в частности препарата «Суперлимф» на эндометрий при вирусных инфекциях. Предыдущий опыт работы показал, что беременность наступала чаще у тех женщин, кому проводили комплексное лечение. В наше исследование были включены женщины с диагнозом «бесплодие» которые готовились к процедуре ЭКО. Диагноз «хронический эндометрит» был у 83 пациенток. Через год беременность наступила у 42 женщин (50,6%). 25 женщин – забеременели самостоятельно, 17 – после ЭКО. Нами было установлено, что после проведенного лечения снижались титры вируса герпеса I, II типа, цитомегаловируса, Эпштейна-Барра.

Естественный комплекс природных противомикробных пептидов и цитокинов (активные молекулы, входящие в состав препарата) является универсальным стимулятором иммунной системы, обладает противовирусным, противомикробным, антиоксидантным, иммуномодулирующим действиями, снижает развитие воспаления, стимулирует заживление раневых дефектов, а также способствует уменьшению влияние патогенов, в частности вирусов группы герпеса и бактерий, тем самым улучшая функциональность эндометрия. Комплексные схемы лечения инфекций позволяют успешно бороться с инфекционными агентами - вирусно-бактериальными ассоциациям, постоянными спутниками любого инфекционного процесса. Таким образом, комплексная схема лечения хронического эндометрита может улучшить показатели наступления беременности на 15%.

- Чтобы Вы могли посоветовать женщине, которая хочет стать мамой?

- Пройти обязательно комплексное обследование, в том числе и уделить внимание эндометрию. Пайпель-биопсия и иммуногистохимическое исследование тканей - современные методы диагностики. Обязательно нужно быть в контакте, доверять своему врачу. Наступившая беременность - это большая радость не только для пациентки, но и для доктора, кто ведет женщину. Это достижение всех участников процесса, чтобы получить заветный результат- счастье! Счастье - быть мамой, папой, родителями! Дать новую жизнь!!!