30 Гб интернета и 30 часов на разговоры. В честь своего юбилея билайн дарит подарки новым клиентам

Фото: Shutterstock

Новые клиенты, которые подключатся к билайну, смогут полгода бесплатно звонить внутри сети и пользоваться мобильным интернетом. Такой подарок оператор решил сделать пользователям в честь 30-летия компании.

Акция «30 лет билайн» действует с 15 по 28 сентября. Чтобы принять в ней участие, нужно приобрести сим-карту и подключиться к новому тарифу UP. В течение полугода абонентам ежемесячно будут начисляться по 5 Гб интернета без ограничения скорости, а также по 5 часов на исходящие звонки внутри сети. Неизрасходованный за прошлый месяц интернет-трафик и бесплатные минуты не накапливаются. Каждые 30 дней происходит обновление.

Проверить баланс можно в личном кабинете на официальном сайте оператора или в мобильном приложении.

Напомним, тариф UP интересен тем, что пользователи могут настроить его под себя, в зависимости от личных предпочтений и нужд. Можно выбрать пакет с 50% скидкой для всей семьи, подключить безлимит для пользования YouTube и TikTok, получить скидку на интернет в роуминге, также есть скидки для пенсионеров и дополнительные минуты на звонки в Таджикистан и Узбекистан. Выбрать подходящий вариант помогут забавные персонажи-помощники Базя, Юнг, Пуш, Тапа, Пинг. Подробнее здесь.

К юбилею компании проходят и другие акции. С 15 сентября пользователи могут поделиться историями, когда одно СМС или звонок перевернули всю их жизнь. Автор самого захватывающего рассказа получит миллион рублей.

Кроме того, ко дню рождения компании оператор выпустил лимитированную коллекцию уютных свитшотов и футболок из натурального хлопка с изображением пчелы - самого первого логотипа, а также бамбуковые стаканы для кофе и коллекцию металлических значков. Предзаказ можно оформить здесь.

Реклама ПАО «ВымпелКом» LjN8KXGwz