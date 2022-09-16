Теория «золотого миллиарда»: зачем глобалисты хотят сократить население планеты в несколько раз

«Мировое правительство» готово обеспечить миллиарду человек уровень жизни, как в Южной Корее. Еще три миллиарда смогут жить, как в Северной Корее. Куда девать еще четыре миллиарда людей - не уточняется. Фото: Shutterstock

Застой и обвал

Заказчиком «Пределов роста» был созданный в 1968 году Римский клуб, заявивший, что его задача - выработка сценариев развития человечества. Доклад, сразу же ставший сенсационным, содержал математические просчитанные варианты глобального будущего в условиях роста населения планеты, исчерпания природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.

Выводы его не то, чтобы обескураживали, а по-настоящему пугали.

Главная опасность была обозначена так: «Если современные тенденции роста численности населения, индустриализации, загрязнения природной среды, производства продовольствия и истощения ресурсов будут продолжаться, в течение следующего столетия мир подойдет к пределам роста».

В течение следующего столетия - звучит размыто. Авторы оговаривались, что, если ничего не делать, внезапный коллапс произойдет уже где-то в начале XXI века. А если предпринять меры, то все равно «стоп-кран» мирового развития будет сорван к 2100 году.

При этом ученые уточняли: что при сокращении численности населения можно установить глобальное равновесие на таком уровне, который позволит удовлетворить основные материальные нужды каждого человека. Правда, максимальная численность людей в этом обществе всеобщего благоденствия не называлась.

«Нас должно меньше быть…»

Естественно доклад породил массу вопросов. Кто и как в «равновесном» прекрасном будущем станет поддерживать «тщательно контролируемый баланс»?

На первый вопрос ответ как бы напрашивался сам: конечно же, мировое правительство! А кому еще под силу решить такую задачу? Раз проблемы глобальные, значит, и решать их можно, только отбросив всякие устаревшие глупости, вроде суверенитета и права самим распоряжаться своими ресурсами и страной. Недаром давно гуляют версии, что за спиной официальных учредителей Римского клуба маячил Дэвид Рокфеллер, страстный сторонник этого самого мирового правительства.

Второй вопрос привлек большое внимание и стал причиной появившегося позже термина «золотой миллиард». Одержимость идеей сокращения численности населения планеты проявилась и в других, более поздних докладах Римского клуба. Вплоть до радикальных призывов его некоторых членов, например, американского медиамагната Тэда Тернера, сократить численность землян до 250-300 миллионов. Это его кровожадное предложение прозвучало в 1996-м. Правда, задолго до этого, еще в 1979-м, Михаил Жванецкий нащупал этот тренд и дал его сатирическую трактовку в знаменитом диалоге Григория с Константином: «Нас должно меньше быть». Или, как говорил другой известный персонаж: нет человека, нет проблемы… Но Жванецкого в Римский клуб так и не пригласили, зато позвали туда другого Михаила - Горбачева.

Ресурсов на всех не хватит

Сам автор доклада Дэннис Медоуз в недавнем интервью российской интернет-платформе Naked Science в связи с 50-летием выхода своего доклада уточнил: «Планета могла бы сколь угодно долго поддерживать население порядка миллиарда человек при уровне жизни как в Италии или Южной Корее».

При этом он уточнил, что долгой и счастливой жизнью эти избранники должны жить «в условиях свободы, справедливости и стабильной политической ситуации» и иметь равный достаток. Но если кто-то желает, чтобы небольшое количество людей были очень богаты, а остальные бедны, то «суммарная численность населения может составлять несколько миллиардов человек».

Медоуз - достойный и уважаемый ученый, но тут он невольно подтверждает не им придуманный концепт про «золотой миллиард», запущенный еще в 1970-х, вскоре после публикации доклада «Пределы роста». Ведь если планета может обеспечить достойную жизнь всего для одного миллиарда человек, проживающих в развитых странах, то неизбежно получается, что в обществе экономического неравенства, в которым мы сегодня живем, оставшиеся миллиарды (сейчас это - около семи) обречены на бедность и на обслуживание «золотого миллиарда».

Автор доклада Дэннис Медоуз. Фото: imago images/Horst Rudel

Сам же Медоуз в интервью Naked Science признается: «По большому счету главная проблема - перепотребление, а не перенаселение».

И добавляет, что жители развитых стран своим неуемным потреблением наносят гораздо больший ущерб глобальной экосистеме, чем жители бедных стран.

По сути, тем самым он признает, что «средняя температура по больнице» не может быть точным ориентиром в социально-экономических прогнозах.

А если взять еще и все менее предсказуемую в последние годы политику, то все выводы могут пойти наперекосяк.

Научное осмысление происходящих глобальных процессов пока явно не успевает за разогнавшимся временем. Полагаться на новые разработки Римского клуба не приходится, слишком уж разошлись наши интересы с Западом.

Взять хотя бы ту же рождаемость.

У нас острейшая задача - ее стимулировать и повышать. В Америке и Европе - свести к минимуму, в том числе и за счет насаждения соответствующих социальных практик и мод, от ЛГБТ до «чайлд фри» и прочих ценностей неолиберализма.

Понятно одно, что «глобального равновесия» по рецептам «Пределов роста» достичь уж точно не получится: мы сейчас как раз в стадии «глобальной разбалансировки».

А каким будет новый баланс, говорить рано.