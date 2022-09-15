Сергей Девятов: Владимир Сунгоркин не только сохранил газету на переломном этапе истории, но и сделал ее лучшим изданием в стране

Сергей Девятов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Сергей Викторович, у нас горе. Ушел Владимир Николаевич Сунгоркин, наш главный редактор, генеральный директор. Вы его хорошо знали, были у нас на праздниках, на юбилейных торжествах. Мы были у вас, вы вручали нам в Кремле награды. Каким вам запомнился Владимир Сунгоркин?

- Очень жаль, что такое трагическое событие произошло. Очень-очень жаль…

Человек он был не просто профессиональным, это все прекрасно знали, это еще и замечательный человек. Владимир Николаевич сумел, на откровенно переломном этапе нашей истории, не просто сохранить газету «Комсомольскую правду», но и сделать из такой классической молодежки, совершенно потрясающую, наверное, лучшую газету в нашей стране.

И, надо сказать, что вот - талантливый человек, он талантлив во всем. Фактически спасти после событий 1991-го года газету – это уже подвиг. А дальше - создать и Издательский Дом, и радиостанцию, и телевидение было «Комсомольская правда» - это, конечно, дано только совершенно неординарному человеку.

- И сайт же у нас мощнейший, вы знаете.

- Да, сайт, кстати сказать, по посещаемости у вас - просто потрясающий. И, конечно же, это - дело рук, в первую очередь, Владимира Сунгоркина.

Вот все это придумать, внедрить, заставить нормально функционировать – для этого нужна светлая голова.

А, вообще, конечно, потеря совершенно невосполнимая. Просто невосполнимая. Очень жаль, что вот такое произошло…

- А мы же вместе с вами и книги выпускали. Вы нам помогали иллюстрациями и фактурой. Вот эту - нашу, непосредственно, издательскую деятельность, как вы оцениваете? Как - человек, имеющий отношение к истории.

- Я могу сказать, что ваши книги пользуются огромным успехом. Вот мы вам давали материалы для сборника «Главные документы Великой Отечественной войны» - по просьбе Владимира Николаевича. Это совершенно эксклюзивный материал. И ваше издание, действительно, что называется, завоевало огромный интерес у читателей. Сейчас это достаточно сложно…

Последний проект, который, собственно говоря, мы и должны были делать с «Комсомольской правдой», это тоже идея была Владимира Николаевича – большая, такая же вот, хорошо иллюстрированная книга – «Дачный отдых Сталина». Просто мы решили показать, как это все выглядело.

С одной стороны, конечно, история повседневности, но, по опыту моего преподавания в Московском университете, я знаю. - это то, что у студентов вызывает огромный интерес.

И даст Бог, этот проект состоится. Во всяком случае, все материалы для него уже есть, они собраны и вот сейчас обрабатываются.

Я думаю, что просто в память о Владимире Николаевиче эту книгу мы обязательно сделаем.

- Спасибо вам огромное, Сергей Викторович.

- Спасибо, Александр Петрович. Еще раз - соболезнования всем нам.

- Я уже передал. И еще сегодня скажу. До свидания.

- До свидания.