Андрей Кончаловский: «Работать в театре за деньги нереально»

Режиссер Андрей Кончаловский, Фото: Борис КУДРЯВОВ

По традиции в этот день собирается вся труппа. Пришли звезды этого театра: Валентина Талызина, Ольга Остроумова, Евгения Крюкова, Ольга Кабо...

Актрисы театра Моссовета Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валентина Талызина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Остроумова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Перед артистами и журналистами выступил режиссер Андрей Кончаловский, у которого на сцене Моссовета вышел не один спектакль. А сегодня вечером в день открытия сезона на Основной сцене показывают «Укрощение строптивой» в его постановке. В роли Катарины жена режиссера Юлия Высоцкая. Она пришла на сбор труппы вместе с мужем.

Андрей Кончаловский с Юлией Высоцкой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Зрители приходят в театр, чтобы получить какую-радость. Особенно это важно сегодня, когда идет военная операция и люди гибнут, - сказал Кончаловский. – Зрителям, вообще людям, нужно давать надежду.

Актеры театра Моссовета Фото: Борис КУДРЯВОВ

Евгений Стеблов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Театр занимается странным делом: кто-то что-то написал (пьесу), кто-то выучивает текст и выходит на сцену. Полный зал сидит и слушает и смотрит на это. Если спектакль трогает, у зрителей глаза заинтересованные, как у детей. Это очень уникальное занятие.

Я вспоминаю жонглера, который перед храмом жонглирует в День Богоматери. И к нему подходят люди и спрашивают: что ты тут делаешь в такой праздник? А он говорит: я жонглирую в честь Богоматери. Почему? Я больше ничего не умею делать.

Вот так и мы: делаем непонятное, неочевидное, неосязаемое, но очень важное дело.

Екатерина Гусева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Я обожаю артистов театра. Работать в театре за деньги нереально. Тут работают только потому, что есть потребность. Это на мой взгляд, удивительная потребность приходить в свой дом. И не дай бог потерять этот дом. Театр сложный инструмент. Вы видите сколько происходит революционных событий в театральной жизни. Много недовольных, много трудностей. Проблемы есть в каждом коллективе. Артисты все эгоисты. Они считают, что они лучшие на свете. Но так и должно быть.