Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина с дочерью. Фото: социальные сети

Бывшая жена Андрея Аршавина, объявившая о том, что у нее одна из последних стадий сифилиса, бесследно пропала. Вот уже четыре месяца о многодетной матери нет никаких вестей. За несколько дней до своего исчезновения Алиса Казьмина отдала троих детей маме. На днях врач заявила о проблемах тяжелобольной женщины.

Поклонники переживают за сжираемую сифилисом бывшую жену Андрея Аршавина. О том, где находится сейчас Алиса Казьмина, никакой информации нет. Воспитанием детей женщины занимается их бабушка Наталья Сарычева. Она не дает никаких комментариев о том, где находится ее дочь.

По слухам, тяжелобольная многодетная мать может лежать в психиатрической больнице. О том, что в поведении экс-супруги футболиста были заметны признаки расстройства психики, рассказала врач-психиатр Ирина Антипова. Она предположила, что проблемы Алисы начались, когда ее бросил Аршавин. На фоне переживаний и отчаяния у несчастной, по мнению эксперта, развилось маниакальное расстройство.

Алиса пугала откровениями о сифилисе, которым ее якобы заразили близкие. Она видела причиной своих невзгод бывшую свекровь, которая "навела на нее порчу", потом свою собственную мать и бывшего мужа, с которым Алиса была в браке до футболиста. Уже тогда, как считает Антипова, сознание бывшей жены спортсмена было спутанным. Со временем ситуация продолжала ухудшаться.

"Допускаю, что после этих откровений ситуация совсем ухудшилась. Она вполне могла после этого попасть в спецлечебницу под наблюдение врачей, а там нет доступа к телефонам", - цитирует Антипову Woman.ru.

К тому же Алисе наверняка нужен особый уход за провалившимся носом. Врач уверена, что такие раны требуют постоянно контроля, ведь может начаться некроз тканей или сепсис. "Допускаю, что она могла сделать еще одну пластическую операцию во восстановлению носа. И если она прошла не так удачно, как хотелось, то шансы Алисы не оказаться пациентом психиатра очень малы. Тут мало какая психика выдержит. Еще одна неудачная пластическая операция могла довести ее до ручки", - заключила эксперт.