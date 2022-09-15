«Напиши книжку про НЛО!» : бывшая журналистка "КП" - о последнем звонке Владимира Сунгоркина

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Николаевич Сунгоркин. Фото: Иван ВИСЛОВ

Владимир Николаевич мне позвонил сам год назад. Я скрывалась от пандемии на даче. Работала на удаленке. Звонок меня удивил, ведь я ушла по его милости из «КП» восемь лет назад. Ему не понравилась статья про то, что люди начинают верить в Бога к старости, когда мозгов становится меньше – усыхают. Учёные доказали. Казалось бы простой физиологический факт. Оказалось, что я задела чувства пенсионеров, основной части читательской аудитории. Ну и кое-кого в Кремле…

Я ушла. Но зла не держала. Аргументация главного редактора была справедливой. Как всегда. Я его обожала.

И вот он звонит. И начинает разговор издалека: «Говорят, ты прозябаешь в каком-то задрипанном издательстве, получаешь копейки, работа не нравится, – пересказывал он чьи-то байки обо мне. – Так вот, у меня для тебя есть работа – нужна книжка о НЛО. Все расходы я беру на себя. Выпустим у нас в Комсомолке».

Предложение меня не удивило. Работая в «КП», мне часто приходили от него задания освещать эту тему, отслеживать информацию, расследовать случаи их появления. Ведь он сам был свидетелем появления летающей тарелки в юности. Он увидел ее в тайге, причем, недалеко от тех мест, где и погиб. Увиденное он описал в своем очерке, изданном в местном сборнике.

К сожалению, мне пришлось его разочаровать, рассказав, что работаю главным редактором в самом крупном книжном издательстве России. У меня конвейер, слезть с которого невозможно. И за восемь лет мы даже не рассматривали заявки на подобные темы – нет спроса (позже, на одном из вебинаров, которые проводятся в нашем издательстве, я спросила коуча по маркетингу – могут ли сейчас продаться книги о НЛО? «Только для узкого круга заинтересованных лиц», – был мне ответ.)

«Ах, так? – разочарованно произнес Владимир Николаевич. – Не знал, что ты там работаешь. Я изучу ваш сайт, посмотрю, что вы издаете, и перезвоню». Но последний глагол звучал уже не убедительно. Я поняла, что он не нашёл во мне помощника, как было раньше, и начала кричать в трубку, которую, я чувствовала, он начал отключать: «Но я постараюсь что-то придумать, мы все сделаем, давайте договариваться!» Но телефон уже молчал.

Через некоторое время увидела на сайте, что одна из наших талантливых коллег все-таки начала расследование про НЛО. Я очень порадовалась – нашелся исполнитель мечты Владимира Николаевича. И надеюсь, что работа в этом направлении продолжится. А если нет?

Значит, теперь без него мы не отыщем в космосе братьев по разуму? Ведь их сегодня так мало осталось и на Земле.