Актриса Анна Ковальчук Фото: Мила СТРИЖ

Анна Ковальчук является одной из самых востребованных российских актрис. Она успевает сниматься в кино и много времени отдает театру. Звезда сериала "Тайны следствия" активно трудится день за днем. На днях закончились очередные съемки с участием артистки.

Коллеги простились с Анной Ковальчук в Санкт-Петербурге. Они поблагодарили актрису за долгие недели съемок в очередном проекте. "Мы будем скучать", - гласит подпись к публикации.

Фото: социальные сети

Кто-то из членов съемочной группы преподнес артистке роскошный букет красных роз. Одетая в светлые брюки и стильный тренч, Ковальчук трогательно прижала руки к груди. 45-летняя актриса замечательно выглядит, следит за фигурой.

Напомним, широкая известность пришла к Анне благодаря роли в сериале "Тайны следствия". Героиня актрисы Мария Швецова давно стала чуть ли не самой главной ролью в ее фильмографии. Сериал выходил на экраны целых 20 лет. За это время знаменитость родила двоих детей: дочь Злату и сына Добрыню.

Она также сыграла главную женскую роль в фильме "Мастер и Маргарита". В кадре ей пришлось раздеваться. Обнаженная Ковальчук произвела фурор. "Она была чертовски хороша. Просто потрясающе красива. Практически всех российских красавиц я пробовал на эту роль, но больше всего подошла именно Анна. Она очень похожа на Маргариту", - делился режиссер Владимир Бортко.