Олаф Шольц раздосадован, что российский президент не поменял своей позиции по украинскому вопросу. Фото: REUTERS

Черноморский украинский десант провалился

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области заявил, что атака украинского десанта из Кинбурнской косы со стороны Черного моря на Херсон и область провалилась. Стремоусов сообщил: «Рано утром десантники, они себя называют морские пехотинцы... пытались проникнуть на территорию Кинбурнской косы, со стороны Черного моря и пройти в Херсонскую область, но атака была купирована, нацисты были уничтожены». В эфире «Соловьев Live» он сказал, что более 100 десантников были уничтожены. Ранее Минобороны РФ опубликовало видео о нанесении вертолетами Ка-52 ударов по морскому десанту ВСУ, пытавшемуся форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС. Фиксируется увеличение частоты единовременных проявлений отваги и слабоумия.

Большинство словаков хотят победы России

Опрос, проведенный Словацкой академией наук и агентствами MNFORCE и Seesame показал: более половины словаков хотят, чтобы конфликт в незалежной завершился победой Москвы. Жителям этой центрально-европейской страны был задан вопрос «Как бы вы хотели, чтобы закончилась война на Украине?». Ясной победы России хотят 20,6%, ясной победы Украины – 19,9%. В целом победы России хотят более половины респондентов, а победы Украины – около трети. Опрос проходил с 15 августа по 5 сентября, участвовало в нем 1,1 тыс. человек. Респонденты были разного уровня образования, политической принадлежности, они проживают в больших и малых городах во всех краях Словакии. А где же поголовная поддержка святой борьбы самой демократичной страны Европы?

Пекин быть посредником между Москвой и Киевом не готов

Чэнь Хаоян, один из руководителей аналитического центра «Тайхэ» полагает, что Пекин не готов быть посредником в российско-украинском конфликте. Роль посредника КНР не берет на себя, так как является стратегическим партнером РФ, но поддерживает неплохие отношения и с Киевом. Чэнь Хаоян пишет: «Китай считает, что конфликт между Россией и Украиной не должен был разгореться, а любые проблемы должны быть решены путем переговоров между двумя сторонами». Эксперт отметил, что главная причина кризиса в отношениях между Киевом и Москвой — «непрекращающееся подливание масла в огонь» со стороны Запада во главе с Вашингтоном, а также результат расширения северо-атлантического альянса на Восток. Хаоян также сообщил, что сроки завершения конфликта на Украине волнуют весь мир. Но для этого должны быть предпосылки. И предпосылки эти пугают всех, кто на западе от Днепра.

Шольц не смог убедить Путина и загрустил

Немецкий канцлер сделал открытие, которое тянет на Нобелевку: российский президент не поменял своей позиции по украинскому вопросу. Но, по мнению Олафа Шольца, вести диалог друг с другом важно все равно. Так руководитель ФРГ прокомментировал полуторачасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным. В нем лидеры двух европейских держав в который раз обсудили темы спецоперации на Украине. Шольц уточнил, что после разговора с ним Путин свое мнение не изменил.

"Сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой», нельзя" - добавил Шольц.

Был такой отличный советский фильм — «Ошибка резидента», вот его бы канцлеру посмотреть на досуге...

Майорск перешел под контроль союзных сил

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Союзные силы взяли под контроль населенный пункт Майорск в Донецкой Народной Республике. В заявлении говорится: «По состоянию на 15 сентября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских подразделений освободила Майорск». Но в Киеве считают, что русские бегут повсеместно от могучих ударов ВСУ. Пусть говорят

По Лисичанску бьют американские системы

ВСУ ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Лисичанску в Луганской народной республике. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями украинской стороны сообщили:« В 2:40 зафиксирован обстрел по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS». Украинцы выпустили по городу четыре ракеты из данной реактивной системы залпового огня. Киев со своими мирными гражданами не воюет? Или они давно не свои?

Зеленский боится лететь в Нью-Йорк?

Василий Небензя, постпред России при Организации Объединенных наций, заявил, что наша страна не поддержит решение дать президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на общих прениях в Генассамблее ООН в формате видеообращения. Небензя заявил: «Это очередное нарушение правил, которые мы, государства-члены ООН, установили. Зеленский посещал регионы страны, а сюда не может приехать. Если не можете приехать, значит, пошли своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение».

С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации. Ну, кто приедет — тот приедет, а кто не спрятался — ООН не виноват.

Самолет венгерского лоукостера вылетел из Украины в Польшу

Впервые с начала апреля самолет коммерческой авиакомпании вылетел из украинского аэропорта. Телеканал CNN со ссылкой на директора по коммуникациям отслеживающего полеты сервиса Flightradar24 Яна Печеника сообщил: «Мы можем подтвердить, что самолет A320, выполнявший рейс HA-LWS, вылетел вчера из Львова в польский Катовице». Этот лайнер принадлежал венгерскому лоукостеру Wizz Air. Борт застрял на Украине еще ранней весной на несколько месяцев и смог покинуть ее ближе к вечеру 13 сентября по московскому времени. У Wizz Air есть еще три самолета, которые остаются в Киеве. Украинские власти закрыли воздушное пространство страны для гражданских воздушных судов 24 февраля. Ну из Львова в западном направлении можно улетать быстро и безболезненно.