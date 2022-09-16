Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 сентября 2022 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 сентября 2022 года: Чего не знает украинский десант, почему словаки выбирают Москву, выступит ли Зеленский в ООН

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 сентября 2022
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Олаф Шольц раздосадован, что российский президент не поменял своей позиции по украинскому вопросу.

Олаф Шольц раздосадован, что российский президент не поменял своей позиции по украинскому вопросу.

Фото: REUTERS

Черноморский украинский десант провалился

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области заявил, что атака украинского десанта из Кинбурнской косы со стороны Черного моря на Херсон и область провалилась. Стремоусов сообщил: «Рано утром десантники, они себя называют морские пехотинцы... пытались проникнуть на территорию Кинбурнской косы, со стороны Черного моря и пройти в Херсонскую область, но атака была купирована, нацисты были уничтожены». В эфире «Соловьев Live» он сказал, что более 100 десантников были уничтожены. Ранее Минобороны РФ опубликовало видео о нанесении вертолетами Ка-52 ударов по морскому десанту ВСУ, пытавшемуся форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС. Фиксируется увеличение частоты единовременных проявлений отваги и слабоумия.

Большинство словаков хотят победы России

Опрос, проведенный Словацкой академией наук и агентствами MNFORCE и Seesame показал: более половины словаков хотят, чтобы конфликт в незалежной завершился победой Москвы. Жителям этой центрально-европейской страны был задан вопрос «Как бы вы хотели, чтобы закончилась война на Украине?». Ясной победы России хотят 20,6%, ясной победы Украины – 19,9%. В целом победы России хотят более половины респондентов, а победы Украины – около трети. Опрос проходил с 15 августа по 5 сентября, участвовало в нем 1,1 тыс. человек. Респонденты были разного уровня образования, политической принадлежности, они проживают в больших и малых городах во всех краях Словакии. А где же поголовная поддержка святой борьбы самой демократичной страны Европы?

Пекин быть посредником между Москвой и Киевом не готов

Чэнь Хаоян, один из руководителей аналитического центра «Тайхэ» полагает, что Пекин не готов быть посредником в российско-украинском конфликте. Роль посредника КНР не берет на себя, так как является стратегическим партнером РФ, но поддерживает неплохие отношения и с Киевом. Чэнь Хаоян пишет: «Китай считает, что конфликт между Россией и Украиной не должен был разгореться, а любые проблемы должны быть решены путем переговоров между двумя сторонами». Эксперт отметил, что главная причина кризиса в отношениях между Киевом и Москвой — «непрекращающееся подливание масла в огонь» со стороны Запада во главе с Вашингтоном, а также результат расширения северо-атлантического альянса на Восток. Хаоян также сообщил, что сроки завершения конфликта на Украине волнуют весь мир. Но для этого должны быть предпосылки. И предпосылки эти пугают всех, кто на западе от Днепра.

Шольц не смог убедить Путина и загрустил

Немецкий канцлер сделал открытие, которое тянет на Нобелевку: российский президент не поменял своей позиции по украинскому вопросу. Но, по мнению Олафа Шольца, вести диалог друг с другом важно все равно. Так руководитель ФРГ прокомментировал полуторачасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным. В нем лидеры двух европейских держав в который раз обсудили темы спецоперации на Украине. Шольц уточнил, что после разговора с ним Путин свое мнение не изменил.

"Сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой», нельзя" - добавил Шольц.

Был такой отличный советский фильм — «Ошибка резидента», вот его бы канцлеру посмотреть на досуге...

Майорск перешел под контроль союзных сил

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Союзные силы взяли под контроль населенный пункт Майорск в Донецкой Народной Республике. В заявлении говорится: «По состоянию на 15 сентября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских подразделений освободила Майорск». Но в Киеве считают, что русские бегут повсеместно от могучих ударов ВСУ. Пусть говорят

По Лисичанску бьют американские системы

ВСУ ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Лисичанску в Луганской народной республике. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями украинской стороны сообщили:« В 2:40 зафиксирован обстрел по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS». Украинцы выпустили по городу четыре ракеты из данной реактивной системы залпового огня. Киев со своими мирными гражданами не воюет? Или они давно не свои?

Зеленский боится лететь в Нью-Йорк?

Василий Небензя, постпред России при Организации Объединенных наций, заявил, что наша страна не поддержит решение дать президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на общих прениях в Генассамблее ООН в формате видеообращения. Небензя заявил: «Это очередное нарушение правил, которые мы, государства-члены ООН, установили. Зеленский посещал регионы страны, а сюда не может приехать. Если не можете приехать, значит, пошли своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение».

С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации. Ну, кто приедет — тот приедет, а кто не спрятался — ООН не виноват.

Самолет венгерского лоукостера вылетел из Украины в Польшу

Впервые с начала апреля самолет коммерческой авиакомпании вылетел из украинского аэропорта. Телеканал CNN со ссылкой на директора по коммуникациям отслеживающего полеты сервиса Flightradar24 Яна Печеника сообщил: «Мы можем подтвердить, что самолет A320, выполнявший рейс HA-LWS, вылетел вчера из Львова в польский Катовице». Этот лайнер принадлежал венгерскому лоукостеру Wizz Air. Борт застрял на Украине еще ранней весной на несколько месяцев и смог покинуть ее ближе к вечеру 13 сентября по московскому времени. У Wizz Air есть еще три самолета, которые остаются в Киеве. Украинские власти закрыли воздушное пространство страны для гражданских воздушных судов 24 февраля. Ну из Львова в западном направлении можно улетать быстро и безболезненно.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯВоенная операция на Украине: последние новости