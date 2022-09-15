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Политика15 сентября 2022 20:59

Герой спецоперации «Z» рядовой Филонов доставил боеприпасы на передовую под обстрелом.

Это позволило артиллерийским подразделениям сорвать наступление противника на одном из рубежей и нанести ему значительные потери
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе.

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

НЕ ДАВАЛ ВРАГУ НАСТУПАТЬ ДАЖЕ НОЧЬЮ

Ефрейтор Василий ЛЯШОВ

Ефрейтор Василий ЛЯШОВ

Ефрейтор Василий ЛЯШОВ

Фото: Минобороны РФ

«Старший наводчик расчета самоходной гаубицы ефрейтор Василий Ляшов уверенно уничтожает артиллерийским огнем наступающего противника с первых дней спецоперации. По целеуказанию операторов разведывательного беспилотника ефрейтор Ляшов только за одну ночь точным огнем поразил несколько расчётов гаубиц Д-30, а также тыловую колону, подвозящую боеприпасы противнику. В результате нанесенного огневого поражения противнику была сорвана попытка наступления. Воспользовавшись возникшей в результате потерь противника, паузой, расчет ефрейтора Василия Ляшова в составе мотострелкового подразделения сменил позицию и перешел на заранее подготовленные оборонительные рубежи».

НЕ ПОЗВОЛИЛИ НАЦИОНАЛИСТАМ ПОДНЯТЬ ГОЛОВ

Лейтенант Антон ЧЕПЕЛЕВ

Лейтенант Антон ЧЕПЕЛЕВ

Лейтенант Антон ЧЕПЕЛЕВ

Фото: Минобороны РФ

«Старший офицер артиллерийской батареи лейтенант Антон Чепелев управлял огнем батареи, уничтожая огневые средства и живую силу противника наступающего на позиции мотострелковых подразделений. Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел, лейтенант Чепелев управлял огнем батареи, поражая скопления противника, готовящегося перейти в наступление. Украинские артиллеристы не могли уничтожить расчеты батареи, на хорошо замаскированных и подготовленных позициях. Благодаря действиям батареи подразделения ВСУ на протяжении нескольких часов не могли развернуться в боевые порядки. Наступление на позиции российских войск было сорвано. Для сохранения жизни личного состава умело маневрируя и продолжая наносить противнику огневое поражение мотострелковые подразделения и батарея лейтенанта Антона Чепелева отошли на заранее подготовленные рубежи в глубине обороны и продолжили наносить противнику огневое поражение».

ОБЕСПЕЧИЛ БРИГАДУ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ СВЯЗЬЮ

Прапорщик Дмитрий ЧЕМЫШЕВ

Прапорщик Дмитрий ЧЕМЫШЕВ

Прапорщик Дмитрий ЧЕМЫШЕВ

Фото: Минобороны РФ

«В одном из районов обороны водитель-электрик радиостанции роты связи прапорщик Дмитрий Чемышев обеспечивал непрерывную связь. В ходе артиллерийского обстрела противником позиции командного пункта бригады, были выведены из строя дизельные-генераторы и отключено электроснабжение командного пункта управления, что угрожало потерей управления. Прапорщик Чемышев рискуя жизнью, под шквальным огнем противника в кратчайшие сроки смог восстановить поврежденную технику, подключил резервные источники питания, что позволило не допустить потери управления и продолжить вести прицельный артиллерийский огонь по наступающему противнику. Оперативные и решительные действия прапорщика Чемышева не позволили противнику завладеть инициативой, сохранить управление подразделениями при выполнении маневров и не допустить потерь из-за утраты связи. После передислокации подразделений на заранее подготовленные позиции, прапорщик Дмитрий Чемышев продолжил выполнение боевой работы».

ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ НА ПЕРЕДОВУЮ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Рядовой Юрий ФИЛОНОВ

Рядовой Юрий ФИЛОНОВ

Рядовой Юрий ФИЛОНОВ

Фото: Минобороны РФ

«Водитель автомобильной роты рядовой Юрий Филонов выполнял задачу по обеспечению боеприпасами, подразделений ведущих интенсивный бой. На пути следования в район боя колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы националистов. Быстро сориентировавшись в обстановке, рядовой Юрий Филонов вывел машину в безопасное место. В ходе боя националисты понесли серьезные потери в живой силе, прекратили атаку на колону и отступили.

После чего колонна продолжила движение, доставив боеприпасы в назначенный район, несмотря на постоянный артиллерийский обстрел. Вовремя доставленные боеприпасы колонной рядового Юрия Филонова, позволили артиллерийским подразделениям сорвать наступление противника на одном из рубежей, нанести ему значительные потери и прикрыть огнем перегруппировку мотострелковых подразделений на ранее подготовленные позиции».

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