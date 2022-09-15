Герой спецоперации «Z» рядовой Филонов доставил боеприпасы на передовую под обстрелом.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

НЕ ДАВАЛ ВРАГУ НАСТУПАТЬ ДАЖЕ НОЧЬЮ

Ефрейтор Василий ЛЯШОВ

Ефрейтор Василий ЛЯШОВ Фото: Минобороны РФ

«Старший наводчик расчета самоходной гаубицы ефрейтор Василий Ляшов уверенно уничтожает артиллерийским огнем наступающего противника с первых дней спецоперации. По целеуказанию операторов разведывательного беспилотника ефрейтор Ляшов только за одну ночь точным огнем поразил несколько расчётов гаубиц Д-30, а также тыловую колону, подвозящую боеприпасы противнику. В результате нанесенного огневого поражения противнику была сорвана попытка наступления. Воспользовавшись возникшей в результате потерь противника, паузой, расчет ефрейтора Василия Ляшова в составе мотострелкового подразделения сменил позицию и перешел на заранее подготовленные оборонительные рубежи».

НЕ ПОЗВОЛИЛИ НАЦИОНАЛИСТАМ ПОДНЯТЬ ГОЛОВ

Лейтенант Антон ЧЕПЕЛЕВ

Лейтенант Антон ЧЕПЕЛЕВ Фото: Минобороны РФ

«Старший офицер артиллерийской батареи лейтенант Антон Чепелев управлял огнем батареи, уничтожая огневые средства и живую силу противника наступающего на позиции мотострелковых подразделений. Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел, лейтенант Чепелев управлял огнем батареи, поражая скопления противника, готовящегося перейти в наступление. Украинские артиллеристы не могли уничтожить расчеты батареи, на хорошо замаскированных и подготовленных позициях. Благодаря действиям батареи подразделения ВСУ на протяжении нескольких часов не могли развернуться в боевые порядки. Наступление на позиции российских войск было сорвано. Для сохранения жизни личного состава умело маневрируя и продолжая наносить противнику огневое поражение мотострелковые подразделения и батарея лейтенанта Антона Чепелева отошли на заранее подготовленные рубежи в глубине обороны и продолжили наносить противнику огневое поражение».

ОБЕСПЕЧИЛ БРИГАДУ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ СВЯЗЬЮ

Прапорщик Дмитрий ЧЕМЫШЕВ

Прапорщик Дмитрий ЧЕМЫШЕВ Фото: Минобороны РФ

«В одном из районов обороны водитель-электрик радиостанции роты связи прапорщик Дмитрий Чемышев обеспечивал непрерывную связь. В ходе артиллерийского обстрела противником позиции командного пункта бригады, были выведены из строя дизельные-генераторы и отключено электроснабжение командного пункта управления, что угрожало потерей управления. Прапорщик Чемышев рискуя жизнью, под шквальным огнем противника в кратчайшие сроки смог восстановить поврежденную технику, подключил резервные источники питания, что позволило не допустить потери управления и продолжить вести прицельный артиллерийский огонь по наступающему противнику. Оперативные и решительные действия прапорщика Чемышева не позволили противнику завладеть инициативой, сохранить управление подразделениями при выполнении маневров и не допустить потерь из-за утраты связи. После передислокации подразделений на заранее подготовленные позиции, прапорщик Дмитрий Чемышев продолжил выполнение боевой работы».

ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ НА ПЕРЕДОВУЮ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Рядовой Юрий ФИЛОНОВ

Рядовой Юрий ФИЛОНОВ Фото: Минобороны РФ

«Водитель автомобильной роты рядовой Юрий Филонов выполнял задачу по обеспечению боеприпасами, подразделений ведущих интенсивный бой. На пути следования в район боя колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы националистов. Быстро сориентировавшись в обстановке, рядовой Юрий Филонов вывел машину в безопасное место. В ходе боя националисты понесли серьезные потери в живой силе, прекратили атаку на колону и отступили.

После чего колонна продолжила движение, доставив боеприпасы в назначенный район, несмотря на постоянный артиллерийский обстрел. Вовремя доставленные боеприпасы колонной рядового Юрия Филонова, позволили артиллерийским подразделениям сорвать наступление противника на одном из рубежей, нанести ему значительные потери и прикрыть огнем перегруппировку мотострелковых подразделений на ранее подготовленные позиции».