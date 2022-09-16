Вопрос дня: Каким вам запомнился Владимир Сунгоркин?

Именно Владимир Николаевич создал «Комсомолку» такой, какой ее любят миллионы читателей. Фото: РИА Новости

Сергей Степашин, экс-премьер России:

- Блестящий собеседник. Интеллектуальный журналист. Человек, умеющий формулировать мысли. А самое главное для меня - это надежный товарищ, как и газета. Потому что, ты знаешь, за эти 30 лет чего только не было - и в стране, да и со мной тоже. А «Комсомолка» и Володя всегда были рядом. Единственное, что хочу пожелать, - чтобы «Комсомолка» стала еще лучше в память о Володе.

Владимир Мединский, помощник Президента России:

- Мы с ним всегда были на ты и по имени. Сунгоркин - олицетворение очень молодого человека. Я только сейчас узнал, сколько ему лет. Никогда не обращал на это внимания. Он был настолько энергичный, яркий, полный идей. Каждый раз, когда мы с ним встречались, рождалась какая-то новая идея, новый проект. Мы были знакомы, наверное, уже больше двадцати лет, и он в этом отношении не менялся.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- В молодые годы мы все жили именно его репортажами о стройке БАМа. Они воодушевляли и строителей, заряжали хорошей такой творческой энергией, энтузиазмом тех людей, которые там работали. Вспоминаются, конечно, наши встречи на Сахалине, когда «КП» давала много материалов, посвященных важным событиям, которые у нас происходили.

Матвей Шпаро, полярник, путешественник:

- Всех людей можно делить на настоящих и ненастоящих. Вот тех, кого можно взять с собой в горы, в путешествия, и которых лучше не брать с собой. Вот Владимир Николаевич, конечно, был тот человек, которого всегда можно и нужно было брать, и всегда, конечно, к его путешествиям было замечательно присоединяться.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края:

- Он мне очень напоминает, напоминал уже, Жириновского, честно скажу. Сунгоркин всегда что-то новенькое придумывал, запускал, был пионером - это факт. Не только радио, сайты, портал «Комсомольской правды» - сегодня это медиамашина мирового уровня, с десятками миллионов подписчиков, читателей, комментарии, лайки...