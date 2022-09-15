Нелли Кобзон, вдова Иосифа Кобзона, с дочерью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До недавнего времени вдова Иосифа Кобзона восхищала поклонников своей красотой. Казалось, время над Нелли Кобзон не властно. Каждый выход в свет 71-летней Нелли Михайловны вызывал всеобщий восторг. Однако на днях пенсионерка поразила изменившейся внешностью.

Лицо молодящейся вдовы Иосифа Кобзона покрылось буграми. Нелли Кобзон, судя по всему, перенесла процедуру армирования, которая прошла не совсем удачно.

На торжественном открытии памятника покойному мужу в Оружейном переулке пенсионерку крупным планом снимали собравшиеся фотографы. Кадры стали достоянием общественности.

На лице Нелли Михайловны видны странные неровности, которые могли образоваться в результате неудачной омолаживающей процедуры. А ведь до недавнего времени женщине удавалось выглядеть лет на 20 моложе своего реального возраста.

"То, что мы наблюдаем на лице Нелли Кобзон, очень похоже на неудачное армирование нитями", - огорошила пластический хирург Лия Гавашели. - Вдова любимого певца просто стала жертвой врачебной ошибки".

Врач отметила, что у пенсионерки очень астеничное лицо, для которого характерно малое количество подкожной клетчатки. По ее словам, нити должны находиться в подкожно-жировой клетчатке.

"Поверхностно их ставить нельзя, иначе они будут визуально заметны. Врач, который работал с Нелли, этого не учел. У Кобзон сделано армирование толстыми нитями для создания эффекта лифтинга, но оно оказалось не очень удачным", - цитирует специалиста издание PROзвезд.