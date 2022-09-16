Военная спецоперация на Украине 16 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года.

ВСУ предпринимают попытки атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но везде встречают жесткий отпор, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Также он добавил, киевский режим продолжает направлять тысячи людей на верную смерть, ради "лайков в соцсетях" и одобрения со стороны кураторов с Запада, которые "напоминают сегодня четвертый рейх".

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских ракет "Точка-У" на Донбассе и снарядов от американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Херсонской и Запорожской областях.

Пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в ходе российской специальной военной операции за прошедшие сутки. Два подобных сооружения располагались в Харьковской области в районе населенных пунктов Изюм и Приколотное.

Украина потеряла в Николаевской и Херсонской областях под ударами российских войск до 500 военных убитыми и ранеными.