Катающиеся на электросамокатах - пешеходы или водители? Какие штрафы им светят

Электросамокаты признаются электронными средствами индивидуальной мобильности, на которые будут введены ограничения на скорость и допустимые конструкционные особенности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НУЖНЫ ЛИ ПРАВА ДЛЯ КАТАНИЯ НА САМОКАТЕ?

Да, но при условии, что электродвигатель самоката обладают максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. По сути такие самокаты приравниваются к мопедам. А значит, для их использования необходимо иметь права категории М. Но если есть любые другие права на управление транспортным средством (например, легковым автомобилем), то этого достаточно, и дополнительное обучение не требуется.

ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ?

- Сейчас ограничения на скорость законодательно не установлены, - поясняет Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества. - Но разрабатывается ГОСТ «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний», в котором будут более жесткие требования. Например, электросамокаты признаются электронными средствами индивидуальной мобильности (ЭСИМ), на которые будут введены ограничения на скорость и допустимые конструкционные особенности (в том числе законодательное приравнивание электросамокатов со скоростью более 25 км/ч к мопедам). Также предполагаются (закон находится в разработке) другие ограничения:

* Скорость электросамокатов на некоторых территориях (например, в парках) будет ограничена – не более 8 км/ч.

* Все электросамокаты планируют снабжать светоотражателями.

* Предполагается наличие маркировки (номер двигателя, название производителя, максимально возможные скорость, вес, габариты, и так далее).

* Диаметр шин электросамокатов должен быть не менее 125 мм.

Этот ГОСТ – только в статусе законопроекта, в него еще будут вноситься доработки, а введение его планируется не ранее 2023 года.

КАКИЕ ЕСТЬ ШТРАФЫ ДЛЯ КАТАЮЩИХСЯ-НАРУШИТЕЛЕЙ

«Сегодня передвигающиеся на электросамокатах приравниваются к пешеходам, а значит, должны подчиняться тем же правилам, что и пешеходы, - поясняют эксперты Роскачества. - Они могут двигаться по тротуарам, обочинам, пешеходным, велопешеходным дорожкам, по краю проезжей части, если нет иного выхода. Поэтому электросамокатчики, едущие по тротуару, ничего не нарушают. Другой вопрос, что в случае столкновения с пешеходом возможны травмы, в том числе серьезные».

За 2021 год было зафиксировано почти 700 ДТП с участием электросамокатов. И, как показывает практика, если происходит ДТП с участием электросамоката, то сотрудники ДПС могут принимать кардинально разные решения по поводу статуса электросамоката:

* иногда нарушителя приравнивают к пешеходу (в этом случае при возникновении помех – то есть, столкновения – штраф может составлять 1000 рублей);

*иногда - к водителю мопеда (в этом случае штраф может быть уже 30000 рублей и больше). Но законодательство в этой сфере пока неопределенно.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОПАЛ В ДТП С УЧАСТИЕМ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА?

1. Для начала вызвать полицию или ГИБДД.

2. Сфотографируйте место ДТП, его участников, возьмите у них контакты.

3. Если есть свидетели, возьмите и их контакты тоже.

4. Дождитесь, пока сотрудник полиции составит протокол, убедитесь, что в нем все записано верно, после чего подпишите документ.

5. Если есть физические травмы, обратитесь в травмпункт, возьмите справку, что причина травм – столкновение с электросамокатом.

Все эти данные понадобятся в том случае, если вы решите обратиться в суд, чтобы взыскать компенсацию с виновника ДТП. Потому что может случиться и так (см. следующий пункт)

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ ПЬЯН

Если пьяный человек управляет самокатом мощностью больше определенного показателя (от 0,25 кВТ и выше), то самокат приравнивают к мопеду, а значит водителя могут лишить прав (которые с определенной мощности самоката все же нужны для управления). Если мощность самоката невелика, то штраф будет весьма скромным, так как электросамокат могут приравнять к велосипеду.